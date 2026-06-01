Kazanın ardından kimlikleri belirlenen yolcular arasında bulunan Gule Tayboğa ve Fatma Kartal’ın, Antalya Alanya’daki aile kabristanına gitmek üzere otobüse bindikleri belirtildi. Aile yakınlarının verdiği bilgiye göre ikili, yıllar önce hayatını kaybeden bir yakınlarının mezarını ziyaret etmek için yolculuk yapıyordu.

YOLCULUK ALANYA’YA ULAŞAMADI

Denizli-Aydın Otoyolu’nda meydana gelen kazada kontrolden çıkan yolcu otobüsü bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. Kazada 8 kişi hayatını kaybederken onlarca yolcu da yaralandı.

Hayatını kaybedenler arasında bulunan Gule Tayboğa ve Fatma Kartal’ın da Alanya’ya ulaşamadan yaşamlarını yitirdiği öğrenildi. Yakınları, anne ve kızın aynı yolculukta yan yana hayatını kaybetmesinin aileyi ikinci kez yasa boğduğunu söyledi.

KANSERLE MÜCADELEYİ KAZANMIŞLARDI

Aile çevresinden alınan bilgilere göre Gule Tayboğa ve Fatma Kartal geçmiş yıllarda kanser tedavisi gördü. Uzun süren tedavi sürecinin ardından sağlıklarına kavuşan anne ve kızın, çıktıkları yolculukta yaşamını yitirmesi yakınlarını derinden etkiledi.

Yakınları, iki ismin zorlu bir sağlık sürecini geride bıraktıktan sonra normal hayatlarına döndüğünü, ancak Alanya’daki mezar ziyareti için çıktıkları yolculuğun trajediyle sonuçlandığını ifade etti.

AİLE YAKINLARI YASA BOĞULDU

Kazanın ardından gelen ölüm haberleri hem İzmir’deki hem de Alanya’daki yakınlarını yasa boğdu. Anne ve kızın cenazelerinin yapılacak işlemlerin ardından ailelerine teslim edilmesi bekleniyor.

Denizli’deki otobüs kazasına ilişkin soruşturma sürüyor.