Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı bir dolandırıcılık operasyonu gerçekleştirildi. Sabah'ın aktardığına göre, İstanbul merkezli 27 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 89 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin, bankaların kurumsal kimliklerini ve tanınmış yatırım uzmanlarının görsellerini izinsiz kullandığı belirlendi. Dijital platformlarda kurulan sahte yatırım grupları üzerinden vatandaşları ağlarına düşüren şebekenin, paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Yapılan incelemelerde, söz konusu paravan şirketlerin banka hesaplarında toplam 60 milyar liralık işlem hacmine ulaşıldığı ortaya çıkarıldı.

DÖRT MİLYARLIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasını önlemek amacıyla şebekenin mal varlıklarına yönelik ağır yaptırımlar uygulandı. Toplam değeri 4 milyar 606 milyon lira olan dört farklı şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve bir akaryakıt ile LPG dolum tesisine kayyum atandı.

Ek olarak, soruşturma kapsamında tespit edilen bir taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları ile şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarına bloke tedbiri getirildi.

SAHTE YATIRIM GRUPLARINDAN NASIL KORUNULUR?

Bilişim uzmanları, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden tanınmış banka yöneticilerinin isimleriyle açılan yatırım tavsiyesi gruplarına karşı vatandaşları uyarıyor. Resmi bankacılık uygulamaları dışındaki platformlardan gelen yüksek kazanç vaatlerine itibar edilmemesi ve yatırım işlemlerinin yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onaylı yetkili aracı kurumlar üzerinden yapılması, bu tür organize dolandırıcılık ağlarından korunmak için büyük önem taşıyor.