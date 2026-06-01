Emlak vergisi ödemelerinde mart ayında başlayan ilk taksit dönemi bugün sona eriyor. Vergisini zamanında yatırmayan taşınmaz sahiplerinin borcuna her ay için gecikme faizi eklenecek. Uzmanlar, özellikle son saatlerde sistem yoğunluğu yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

ÖDEMEYENE GECİKME FAİZİ UYGULANACAK

Mevcut uygulamaya göre, son ödeme tarihinin geçirilmesi halinde emlak vergisi borcuna aylık yüzde 3,5 oranında gecikme faizi yansıtılıyor. Bu nedenle ev, arsa veya iş yeri sahiplerinin ödemelerini gün içinde tamamlaması gerekiyor.

2026 yılı emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri ise kasım ayında yapılacak. İlk taksiti kaçıran mükelleflerin gecikme faiziyle birlikte ödeme yapması gerekecek.

VEZNEYE GİTMEDEN ÖDEME YAPILABİLİYOR

Vatandaşlar emlak vergisi borçlarını bağlı bulundukları belediyelerin online ödeme sistemleri, e-Devlet entegrasyonlu hizmetler, internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları üzerinden sorgulayıp ödeyebiliyor. Belediye vezneleri de gün boyunca hizmet vermeye devam ediyor.

Özellikle Kurban Bayramı öncesindeki yoğunluk nedeniyle birçok kişi dijital ödeme kanallarını tercih ediyor.

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF?

Mevzuata göre bazı vatandaşlar belirli şartları taşımaları halinde emlak vergisi ödemiyor. Muafiyet kapsamında bulunan gruplar şunlar:

Geliri olmadığını belgeleyen vatandaşlar,

Emekliler,

Engelli bireyler,

Gaziler,

Şehitlerin dul ve yetimleri.

Bu muafiyetlerden yararlanabilmek için Türkiye sınırları içinde yalnızca tek bir konuta sahip olunması ve konutun brüt alanının 200 metrekareyi aşmaması gerekiyor. Başvurular ilgili belediyelere yapılıyor.

EMLAK VERGİSİ NASIL BELİRLENİYOR?

Emlak vergisi, taşınmazın bulunduğu bölgedeki rayiç değerler esas alınarak hesaplanıyor. Konut, iş yeri, arsa veya arazinin türüne göre farklı oranlar uygulanırken, büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunan taşınmazlarda vergi oranları daha yüksek olabiliyor.

Mülk sahipleri güncel borç durumlarını e-Devlet üzerinden ya da taşınmazın bağlı olduğu belediyenin resmi internet sitesi aracılığıyla öğrenebiliyor.