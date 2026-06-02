Alanya’da trafikte yaşanan olay, kısa süreli paniğe neden oldu. İddiaya göre kadın sürücü H.A., otomobiliyle Keykubat Caddesi üzerinde seyir halindeyken yanına yaklaşan motosikletteki kişilerden birinin kendisine tabanca gösterdiğini öne sürdü.

Yaşadığı olayın ardından polis merkezine giden H.A., motosiklet sürücüsü A.İ.A. (23) ile motosiklette yolcu olarak bulunan M.Ş. (24) hakkında şikâyette bulundu.

Polis ekipleri, yapılan çalışma sonucu iki şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde bulunan tabanca detaylı incelemeye alındı.

Yapılan kontrollerde söz konusu silahın gerçek olmadığı ve oyuncak tabanca olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi savcılığa sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.