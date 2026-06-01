İşdacıkana bi bayram taa biddi. Alanya'da esgiden beri Gurban Bayramı hangı aya deggelise deggelsin "Gurban ganını yamır yıkar" deller, haggatan hindiye gadar da her Gurban Bayramı'nda bi yaamır yaadıdı. Emme bu bayramda yaamadı bilader. Hööle gözel bi yaamır begleyom bu hafda.

Bu bayramdan eveli gözel bi davar deggetirdim, dööşür gibi pazarlıg eddiimden herif yön verdi davarı. Heralda "Hu herif, davarı alsın gedsin de, hu kafam bi dinlensin" demişdir celeb. Deelise, ilkin "Şu fiyetten aşşa vermem" dediidi. Arefe günü mezerleri ziyared eddig, temizledig, çiçeg egdig, çiçegleri suladıg, dova eddig. Gurban Bayramı iş bayramı deller, bayram nahıl geldi, nahıl biddi bildiim yog. Davarı kesdir, ora bura daad, gavırma gavır, gavırma ye derkene bi daggaya gelmedi. Bu bayramda da ipin ucunu gaçırdım bilader. Bol gavırma yedim gene. Günde üç övün gavırma yediimden, adamı yakıb gavırıyoru. Su içerkene, bi de helaya gederkene bi hoş oldum. Bilmem a benim bööreg heralda pır pır temizlenigdir. Bilader, Allah hepinizi, çorunuzu, çocuunuzu, yeni yeni taa nice bayramlara yetişdirsin. Dovayı da ediverdigden soona gari bana musade.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.