Kurban Bayramı tatilinin ardından vatandaşların artan nakit ihtiyacına yönelik bankalar yeni finansman paketlerini açıkladı. Bankaların yayımladığı güncel kampanyalara göre, sıfır faizli nakit avans ve düşük faizli ihtiyaç kredisi seçenekleri öne çıkıyor.

Pazartesi günü itibarıyla başlayan yeni haftada, yüzde 0,99 ve yüzde 1,99 gibi düşük faiz oranlarına sahip kredi paketleri erişime açıldı. Ayrıca bazı bankalar, geri ödemelerde vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla 3 ay erteleme imkanı sunuyor.

ENPARA'DAN 50 BİN TL SIFIR FAİZLİ PAKET

Kampanyalarını duyuran kurumlar arasında yer alan Enpara, toplam 50.000 TL tutarında sıfır faizli finansman desteği sağlıyor. Bu paketin 25.000 TL'lik kısmı 3 ay vadeli ihtiyaç kredisi, kalan 25.000 TL'lik bölümü ise yine 3 ay vadeli taksitli nakit avans olarak kullandırılıyor.

KAMPANYALARDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Bu tür sıfır faizli nakit avans ve düşük faizli kredi kampanyaları genellikle bankaların yeni müşteri kazanma stratejileri kapsamında sunuluyor. Tüketicilerin bu imkanlardan yararlanabilmesi için çoğunlukla ilgili bankanın mobil uygulaması üzerinden ilk kez müşteri olma şartını yerine getirmesi bekleniyor. Uzmanlar, başvuru öncesinde vade süreleri, tahsis ücretleri ve gecikme faiz oranlarının dikkatle incelenmesi gerektiğini belirtiyor.