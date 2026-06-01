Bilader sabaala uyanıyoruun, belediye apolyası ölenleri bi boy sööleyoru. Apolyayı bi dınlaayoruun, ölenlerin çoo da benim bildiglerim. Bi gün bi bakıcagsınız Amad Bilir emminiz de engi apolyadan sööleneceg.

Dünyaya direg galıcag halımız yoga bilader. Şeer böyüdüünden ölenlerin kimisini de duyamaaverdig. Dee bi vakıtlar benim Mamıdlarlı bi abbab varıdı. "Boban nahıl bilader?" dedim.

"Ay Amad Emmi duymadın mı? Bobam öleli bi seneyi geçti ya" dedi.

Bilader bi utandım. Yüzüm yere geçti. "Töbeler olsun duymadım bilader" dedim. Bazan engiile adam pod giriyoru. Onun uçun hindi ölenlerin selasını can gulaala dınlayoruun. Ölenlerin taziyesine gedmeye çalışıyoruun. Siz de ölenleri dınlan da benimkiibi endööle hatalar yapman.

Zaten hindi Alanyalı bi düünde, bi de ölüde bi araya billeniyoru. Heç olmazsa endee geleneemiz baari devam edsin.

Böön ölümden yazıb ııcık içinizi gararddımısa affola. Emme lekin engi ölüm işi gerçek. Başgalarının alayı yalan. Hoca bi gün alayımız uçun "İlle bille recuun" deeceg, mezere goovericegler, gelib gedicegler.

Alayınıza saalık, sıhhad dileyoruun. Gerisi maldan da currug bilader.

Benden böönlük bu gadar. Hadi galın saalıcaala.