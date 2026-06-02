Antalya Alanya’daki Kleopatra Plajı’nda yaşanan olay, çevrede bulunan vatandaşların ihbarıyla ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, plajda bulunan bazı vatandaşlar bir kişinin uygunsuz davranışlarda bulunduğunu öne sürerek durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen sahildeki güvenlik görevlileri, 50 yaşındaki B.Y.’yi yakalayarak polis ekiplerine teslim etti.

Polis merkezine götürülen şüphelinin ifadesi alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen B.Y., nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili adli sürecin sürdüğü öğrenildi.