Alanya İskelesi’nde uzun yıllardır turistik gezi teknelerinde kaptan olarak görev yapan Niyazi Evci, dün akşam geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 49 yaşındaki Evci’nin ani vefatı, ailesi başta olmak üzere yakın çevresi, meslektaşları ve Alanya’daki denizcilik camiasını derin bir üzüntüye boğdu.

Alanya’nın en hareketli noktalarından biri olan iskele bölgesinde yıllardır görev yapan Evci, yerli ve yabancı turistlere yönelik düzenlenen tekne turlarında kaptanlık yapıyordu. Meslek hayatı boyunca denizle iç içe bir yaşam süren Evci, çalışma arkadaşları tarafından güler yüzü, yardımsever kişiliği ve mesleğine olan bağlılığıyla tanınıyordu.

KALP KRİZİ SONUCU YAŞAMINI YİTİRDİ

Edinilen bilgilere göre Niyazi Evci, dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan Evci’nin vefatı, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Alanya’da son yıllarda yaşanan ani ölümler ve kalp rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların ardından yaşanan bu son kayıp da kentte üzüntüyle karşılandı.

CENAZESİ KALE YAMACI MEZARLIĞI’NDA DEFNEDİLECEK

Niyazi Evci için bugün ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlenecek. Evci’nin cenazesi, saat 17.30’da Kale Yamacı Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. (Şerife ÇOBAN)