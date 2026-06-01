Antalya Alanya’da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olay, Yalçı Mahallesi’nde yaşandı.
İddiaya göre Y.K. yönetimindeki motosiklet, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu savruldu. Kontrolden çıkan motosiklet karşı şeride geçerek M.Ö.’nün kullandığı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen Y.K. yola savrularak yaralandı.
Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılan Y.K. tedavi altına alındı.
Hastaneden alınan ilk bilgilere göre yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.