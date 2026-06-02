İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Buca Belediyesi ve bağlı birimlerine yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Sabah'ın aktardığına göre, İzmir merkezli altı ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski başkan Erhan Kılıç ve eski CHP İlçe Başkanı Ç.K.'nın da bulunduğu 53 kişi gözaltına alındı. Dosya kapsamında toplam 62 şüpheli hakkında karar bulunurken, üç kişinin cezaevinde olduğu, yurtdışındaki dört zanlı ile firari iki şüphelinin arandığı bildirildi.

İMAR USULSÜZLÜĞÜ VE 'SABUN' ŞİFRESİ

Soruşturma dosyasında, belediye yönetimi ve müteahhitler arasında imar süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları yer alıyor. İnşaat projelerinde mevzuata aykırı şekilde kat ve daire sayılarının artırıldığı, örneğin 20 dairelik kapasitelerin haksız kazanç amacıyla yükseltildiği öne sürüldü. Rüşvet trafiğinin şüpheliler arasında 'sabun' şifresiyle adlandırıldığı ve ödemelerin nakit paranın yanı sıra Çeşme'de lüks yazlık veya daire olarak tahsil edildiği saptandı. Ayrıca belediye iştiraklerine ait hesap ve araçların şahsi amaçlarla kullanıldığı tespit edildi.

BANKAMATİK İŞÇİLER VE DARP İDDİALARI

Soruşturmanın bir diğer ayağını ise fiilen çalışmadığı halde maaş alan 40'ın üzerinde 'bankamatik' personeli oluşturuyor. İşçilerin maaş eylemleri yaptığı dönemde Başkan Görkem Duman'ın şarkıcı Sevcan Orhan ile Tayland'ın Phuket adasında tatilde olduğu ve kamuoyu tepkisi üzerine geri döndüğü hatırlatıldı. Öte yandan, belediye hakkında eleştirel haber yapan kişilerin şüpheliler tarafından darp edildiği, çeşitli ihalelerin belirli firmalara fahiş fiyatlarla yönlendirildiği iddia edildi.

YEREL YÖNETİMLERDE YOLSUZLUK SORUŞTURMALARI NASIL İLERLİYOR?

Türk Ceza Kanunu kapsamında kamu görevlilerinin karıştığı bu tür organize yolsuzluk dosyaları, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlamalarıyla ele alınıyor. Özellikle hayali personel çalıştırma ve imar rantı sağlama eylemleri, doğrudan kamuyu zarara uğratma suçu çerçevesinde değerlendiriliyor. Soruşturma sürecinde elde edilen banka hareketleri ve dijital materyaller, haksız mal ediniminin kanıtlanmasında yargı makamları için temel dayanak noktası oluşturuyor.