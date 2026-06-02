Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Fikret Türkoğlu, son günlerde CHP hakkında verilen "mutlak butlan" kararı üzerinden yürütülen siyasi tartışmalara ilişkin çarpıcı bir basın açıklaması yaptı. Ülkenin ve Alanya'nın asıl gündeminin derin ekonomik kriz olduğunu vurgulayan Türkoğlu, iktidarın ve muhalefetin halkın gerçek sorunlarından koptuğunu ifade etti.

"İKTİDAR EKONOMİK KRİZİN UNUTTURULMASINDAN MEMNUN"

Siyasi gündemin yapay bir şekilde değiştirilmek istendiğine dikkat çeken Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Fikret Türkoğlu, iktidarın bu tablodan memnun olduğunu dile getirdi. Türkoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Türkiye son günlerde CHP hakkında verilen mutlak butlan kararını ve bunun siyasi sonuçlarını konuşuyor. İktidar ise ekonomide yaşanan derin krizin, vatandaşın geçim derdinin, esnafın borç yükünün ve üreticinin içinde bulunduğu çıkmazın bu tartışmaların gölgesinde kalmasından memnun görünüyor. Sanki yeni bir siyasi gündem oluşturulmuş ve milletin yaşadığı ekonomik gerçekler unutturulabilecekmiş gibi hareket ediliyor. Muhalefet cephesinde ise farklı hesaplar ve farklı mücadeleler yaşanıyor. Kimileri kişisel siyasi hesapların peşinde koşarken, kimileri de karşı karşıya olunan hukuki ve siyasi tablonun Türkiye demokrasisi açısından doğuracağı sonuçları engellemeye çalışıyor. Ancak vatandaşın gündemi bunların çok ötesindedir" dedi.

"ALANYA'DA DA TÜRKİYE'DE DE GÜNDEM: PAZAR, KİRA VE FATURALAR"

Halkın ve esnafın feryadını dile getiren Türkoğlu, Alanya ve Türkiye genelindeki acı reçeteyi şu sözlerle özetledi: "Alanya'da da Türkiye'nin dört bir yanında da vatandaşın konuştuğu konu mutlak butlan değildir. Pazardaki fiyatlardır, kiralardır, elektrik faturalarıdır, kredi kartı borçlarıdır, artık çevrilemeyen çeklerdir, ödenemeyen vergilerdir ve ayakta kalmaya çalışan işletmelerdir."

Ekonomik zorluklar altında ezilen hiçbir kesimin bu süreci unutmayacağını ve ilk seçimde gereken cevabı vereceğini belirten Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ay sonu geldiğinde vergi borcunu ödeyemeyen esnaf unutmaz. SGK primini yatırmak için eşinden dostundan borç arayan işveren unutmaz. Banka kredisiyle ayakta kalmaya çalışan işletmeci unutmaz. Karşılıksız çıkmasın diye çek günü uykusu kaçan tüccar unutmaz. Mazot, gübre ve yem fiyatları altında ezilen üretici unutmaz. Çünkü millet yaşadığını unutmaz. Ve demokratik ülkelerde millet, yaşadıklarının hesabını günü geldiğinde sandıkta sorar."

"VATANDAŞIN MUTFAĞI, EMEKLİNİN ALIM GÜCÜ BUTLAN OLMUŞTUR"

Hukuki bir terim olan "mutlak butlan" kavramını ekonomiye uyarlayarak sert bir eleştiride bulunan Türkoğlu, çözüm odaklı siyaset çağrısı yaptı: "Bugün Türkiye'nin gerçek sorunu mutlak butlan değil, mutfak butlandır. Vatandaşın mutfağı butlan olmuştur. Esnafın sermayesi butlan olmuştur. Emeklinin alım gücü butlan olmuştur. Gençlerin gelecek umutları butlan olmuştur. Ekonomi yönetiminin ortaya çıkardığı tablo karşısında millet artık siyasi polemik değil, çözüm görmek istemektedir. Zafer Partisi olarak hukukun üstünlüğünü, demokratik siyaseti ve millet iradesini savunurken aynı zamanda Türkiye'nin asıl gündeminin ekonomi olduğunu hatırlatıyoruz. Türkiye'nin enerjisi siyasi kriz üretmeye değil; üretime, yatırıma, istihdama ve refahı artıracak politikalara harcanmalıdır. Çünkü vatandaşın derdi mutlak butlan değil, mutfaktaki yangındır."