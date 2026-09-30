OSMAN Tarık Özçelik...

İş hayatına 1985 yılında Gazipaşa'da sebze ve meyve komisyonculuğu yaparak başladı...

Aktif iş yaşamına atılmasının üzerinden 30 yıldan fazla zaman geçmiş...

Bu süre zarfında başarı grafiği hep yukarı doğru tırmanmış...

Alanya Belediye Başkanı kimliğini yanı sıra oldukça tecrübeli bir iş insanı...

Alanya'nın ticaret hayatı, hem başkan hem de iş insanı olarak Osman Tarık Özçelik açısından son derece önemli...

İşte bu nedenle Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) seçimleri hakkında Osman Başkan'ın ne düşündüğünü çok merak ediyorum...

ADAYLARI ZİYARET ETTİ

Geçtiğimiz günlerde başkan adaylarını ziyaret eden Özçelik, ziyaretlerle ilgili şu ifadeleri kullandı...

"Ekip arkadaşlarımızla birlikte, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkan Adayı Sayın Eray Erdem’i seçim ofisinde ziyaret ettik...

Sayın Eray Erdem’e nazik ev sahipliği için teşekkür ediyor, seçimlerin Alanya’mız için hayırlı olmasını diliyorum...

Alanya Belediyesi olarak kentimizin iş dünyasını temsil eden, ticaret ve ekonomiye önemli katkılar sunan ve Alanya’nın gelişiminde önemli bir rol üstlenen ALTSO ile uyum içerisinde çalışmaya devam edeceğiz..

Ekip arkadaşlarımızla birlikte, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkan Adayı Sayın Mustafa Tuna’yı seçim ofisinde ziyaret ettik...

Sayın Mustafa Tuna’ya nazik ev sahipliği için teşekkür ediyor, ALTSO Başkanlığı seçimlerinin tüm iş dünyası adına hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum...

Alanya’mızın ticaret ve ekonomisinin gelişmesi, yatırım ve istihdamın artması için kentimizin iş dünyasıyla güçlü bir iletişim içerisinde olmaya devam edeceğiz...

ALTSO ile ortak akıl ve iş birliği temelinde Alanya’mız için çalışmayı sürdüreceğiz"...

Ne şiş yansın ne kebap anlayışıyla yapılan bu ziyaretler ve açıklamalar, Osman Başkan'ın tercihi konusunda hiç bir ipucu vermiyor...

Tam da bu noktada hiç kimse "Belediye başkanı tarafsız olmalı" filan demesin...

Kime inanıyorsa, hangi adaya güveniyorsa çıkıp açıkça söylemeli...

Söylemeli ama siyasi hesaplar buna izin vermiyor...

Ya da ne bileyim, "Siyasi nezaket"...

Son tahlilde Osman Başkan'ın gönlünde yatan bir aday mutlaka vardır...

Hangi aday olduğunu çözmeye, anlamaya çalışıyorum...

Anlar anlamaz sizlerle de paylaşacağım, söz...

Kim olduğunu ben de çok merak ediyorum doğrusu...

Nokta...

Alanya esnafı

kira çıkmazında

HER fırsatta söylüyorum, bir kere daha söyleyeyim...

Alanya'nın en önemli sorunlarının başında "Kira" konusu gelir...

Kimse kusura bakmasın ama bu konuda mülk sahipleri yeterince duyarlı değiller maalesef...

Bazı istisnalar dışında "Vur abalıya" misali, kiracılar yüksek bedeller altında ezilmeye mahkum ediliyorlar...

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Ali İhsan Özdemir, kötü giden sezonu da bahane ederek mülk sahiplerine fedakarlık çağrısı yaptı...

Özetle dedi ki...

"Biraz fedakarlık yapın, esnafımızı kış günlerinde yalnız bırakmayın, kaderine terk etmeyin...

Bugün atılacak bir adım esnafımızın kapısına kilit vurulmasını önleyecek, bir yuvanın huzurunu koruyacak"...

Başkan Özdemir'in yaptığı bu çağrının altına imzamı aynen atıyorum...

Ancak çok da umutlu değilim...

Umarım yanılan ben olurum...

Nokta...

Yeşilay'dan Kitap

Fuarı'na destek

YEŞİLAY Alanya Kadın Komisyonu Başkanı Burcu Erdoğan ve ekip arkadaşları, Alanya Kitap Fuarı'nı ziyaret ederek, yazarlarla sohbet ettiler...

Ziyaretle ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı...

"Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Alanya Kitap Fuarı’nı, Yeşilay Alanya Temsilciliği olarak ziyaret ettik...

Kültür ve edebiyatın birleştirici gücünü hissettiğimiz fuarda, birbirinden kıymetli eserleri inceleme ve kitaplığımıza yeni eserler kazandırma fırsatı bulduk...

Ziyaretimiz sırasında edebiyat dünyasının sevilen kalemlerinden Işıl Işık hanımefendi ile bir araya gelerek Yeşilay Alanya Temsilciliği olarak yürüttüğümüz çalışmalar, gençlere yönelik faaliyetlerimiz ve toplumsal farkındalık çalışmalarımız üzerine değerli bir sohbet gerçekleştirdik...

Kendisine samimi ilgisi ve kıymetli sohbeti için teşekkür ediyoruz.

Alanya’nın kültür ve sanat hayatına değer katan 8. Alanya Kitap Fuarı’nın düzenlenmesinde emeği geçen Alanya Belediyesi’ne, yazarlarımıza, yayınevlerine ve tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz"...

Nokta...



İzzet Atasoy'un 'Tekne' sefası

ALANYA iş dünyasının sevilen ve sayılan isimlerinden İzzet Atasoy, yeni satın aldığı tekne ile Akdeniz'in keyfini çıkarmaya başladı...

Başta motosiklet olmak üzere, araba ve her türlü beyaz eşyayı elden ödemeli küçük taksitlerle satışa sunan ve özellikle dar gelirli insanların mal sahibi olmasına önemli katkılar sağlayan İzzet Atasoy, yoğun iş temposundan fırsat buldukça teknesiyle Akdeniz'in serin sularına açılıyor...

Tekne satılıncaya kadar keyfini çıkarmak isteyen Atasoy, "Zengin ürün yelpazemize tekneyi de dahil ettik, bu tekne cazip şartlarla sizin olabilir" ifadelerini kullandı...

Nokta...

GÜNÜN KARNESİ

2025 vergilendirme dönemi Kurumlar Vergisi sıralamasında 321 milyon 165 bin TL'yi aşan vergi tutarıyla Alanya'da ilk sıraya yerleşen, bu yüksek rakamla Alanya iş dünyasının önde gelen isimleri arasında yer alan Ahmet Paşaoğlu, Neşet Koçkar ve Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'i geride bırakarak Antalya'nın ilk dört vergi rekortmeni arasına giren, Sezer İnşaat Otelcilik'ten Uğur Sipahioğlu'na...

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