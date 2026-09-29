Evine masaj hizmeti için bir kadın çağıran kişi ile hizmeti vermek üzere adrese gelen kadın arasında ücret tartışması çıktı. Paylaşılan görüntülere göre tarafların 5 bin lira üzerinden anlaştığı, kadının daha sonra ulaşım için ayrıca taksi ücreti talep etmesi üzerine gerginlik yaşandığı öne sürüldü.

Tartışma sırasında kadın, adrese parasız geldiğini ve kendisinin videoya çekilmesine tepki göstererek, "Parasız geldim, beni videoya çekiyor, çok ayıp" ifadelerini kullandı. Ev sahibi ise kadının ek ücret istemesine öfkelenerek hakaret içeren sözler söyledi ve evden çıkmasını istedi. Görüntülerde taraflar arasındaki anlaşmazlığın kısa sürede karşılıklı sözlü tartışmaya dönüştüğü görüldü.

ÜCRET ANLAŞMAZLIĞI TARTIŞMAYI BÜYÜTTÜ

Olayın merkezinde, önceden konuşulduğu belirtilen hizmet bedeline ulaşım giderinin dahil olup olmadığı konusundaki anlaşmazlık yer aldı. Ev sahibi 5 bin liralık ücret dışında para talep edilmesine itiraz ederken, kadın ise taksi ücretinin ayrıca karşılanmasını istedi. Tarafların hizmet başlamadan önce ücret konusunda yeniden karşı karşıya gelmesi üzerine görüşme sona erdi.

Evde verilen masaj, bakım, temizlik ve benzeri randevulu hizmetlerde fiyatın yanı sıra ulaşım ücreti, hizmet süresi ve varsa ek masrafların randevu öncesinde açık biçimde belirlenmesi, sonradan ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların önüne geçebiliyor. Özellikle sosyal medya veya ilan platformları üzerinden kurulan doğrudan iletişimlerde tarafların ücret ve hizmet kapsamını yazılı şekilde netleştirmesi önem taşıyor.

GÖRÜNTÜLERİN YAYILMASI AYRI BİR TARTIŞMA BAŞLATTI

Olayın cep telefonu kamerasıyla kaydedilmesi ve görüntülerin sosyal medyada paylaşılması, ücret anlaşmazlığının yanı sıra kişilik hakları ve özel hayat tartışmasını da gündeme taşıdı. Türk Ceza Kanunu'nda özel hayatın gizliliği ile kişilerin görüntü ve seslerinin kaydedilmesi ya da hukuka aykırı şekilde ifşa edilmesine ilişkin ayrı hükümler bulunuyor. Somut bir kaydın hukuka uygun olup olmadığı ise olayın gerçekleştiği yer, kaydın amacı, içeriği ve paylaşılma biçimi gibi koşullara göre değerlendiriliyor.

HAKARET ŞİKAYET KONUSU OLABİLİYOR

Tartışma sırasında kullanılan aşağılayıcı ifadeler de hukuki açıdan önem taşıyor. Türk Ceza Kanunu'nun 125'inci maddesi, bir kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek isnat veya sövme niteliğindeki ifadeleri hakaret suçu kapsamında düzenliyor. Kamu görevlisine görevi nedeniyle işlenen durumlar dışındaki hakaret suçlarında soruşturma ve kovuşturma genel olarak mağdurun şikayetine bağlı bulunuyor.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde tarafların kimliklerine ilişkin doğrulanmış bir bilgi paylaşılmazken, olayın ardından herhangi bir adli başvuru yapılıp yapılmadığına ilişkin de kaynak metinde bilgi yer almadı. Görüntüler, hizmet bedeline ilişkin başlayan bir anlaşmazlığın karşılıklı tepki ve hakaretlerle büyüdüğü anları göstermesi nedeniyle sosyal medyada tartışma konusu oldu.