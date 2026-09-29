A Milli Futbol Takımı, İtalya ile oynanan hazırlık karşılaşmasının ardından çalışmalarına Türk Hava Yolları Antrenman Sahası'nda devam ediyor. Sözcü'nün aktardığına göre, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen son antrenmanda iki oyuncu sakatlıkları nedeniyle yer almadı.

İtalya mücadelesinde forma giyen futbolcular kapalı salonda rejenerasyon çalışmalarıyla günü tamamladı. Diğer grupta yer alan oyuncular ise sahada ısınma hareketlerinin ardından çeviklik ve sprint koşuları gerçekleştirdi. Antrenmanın ana bölümünde top kapma ve taktik ağırlıklı oyun oynandı.

KADRODA SAKATLIK DURUMU

Antrenman sahasındaki çalışmalara katılamayan isimlerin sağlık durumları sağlık heyeti tarafından takip ediliyor. İtalya maçının ardından ayak parmağındaki ağrısı şiddetlenen Orkun Kökçü ile mevcut sakatlığına bağlı ağrıları devam eden Emirhan Topçu idmanda yer almadı.

MONTELLA'NIN HAZIRLIK PLANI NASIL İŞLİYOR?

Zorlu maç takvimi öncesindeki kamp sürecinde oyuncuların fiziksel yüklemeleri ve dinlenme süreleri teknik heyet için kritik önem taşıyor. Montella ve ekibi, olası sakatlık risklerini en aza indirmek amacıyla ağrısı bulunan futbolcuları sahada riske etmeyerek bireysel dinlenme ve tedavi programlarına yönlendiriyor.