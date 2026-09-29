Fransa genelinde memurlar, öğretmenler, polis ve itfaiye ekipleri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve maaş artışı talebiyle geniş çaplı bir iş bırakma eylemi başlattı. Başkent Paris başta olmak üzere ülke genelindeki yaklaşık 170 farklı noktada protestolar düzenleniyor. CNN Türk Fransa Temsilcisi Arzu Çakır Morin'in aktardığına göre, yaz tatilinin bitmesiyle birlikte sokağa inen çalışanlar, yaklaşan bütçe görüşmeleri öncesinde hükümete yönelik baskıyı artırıyor.

SENDİKALARDAN HÜKÜMETE 48 SAAT SÜRE

En büyük sendikal konfederasyon CGT'nin öncülüğünde ve Inter-syndicale grubunun çağrısıyla bir araya gelen eylemcilere, radikal solun önemli isimlerinden Jean-Luc Mélenchon da destek veriyor. Başbakan Sébastien Lecornu tarafları itidalli olmaya davet edip bütçe sorumluluğuna dikkat çekerken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron henüz resmi bir açıklama yapmadı. Hükümetin muhalefetle temasları sürerken, sendikalar taleplerinin karşılanması için Başbakan Lecornu'ya 48 saatlik bir süre tanıdı ve eylemlerin sertleşebileceği uyarısında bulundu.

GÜVENLİK, SAĞLIK VE EĞİTİMDE KRİZ BÜYÜYOR

Grev dalgasına polis sendikaları ve yaz boyunca orman yangınlarıyla mücadele eden itfaiye ekiplerinin katılması dikkat çekti. İtfaiyeciler düşük ücretler ve güvenlik sorunlarına tepki olarak araçlarıyla çevre yollarını kapatırken, Paris'teki gösterilerde güvenliği sağlamak için 10 bin çevik kuvvet polisi görevlendirildi. Karakolların fiziki yetersizliğinden şikayet eden güvenlik güçlerinin yanı sıra, eğitim ve sağlık sektöründe de ciddi aksamalar yaşandığı bildirildi.

Acil servislerdeki bekleme sürelerinin uzadığı hastanelerin yanı sıra, okullarda da öğretmen eksikliği ve artan şiddet olayları protestoların odağında yer alıyor. Lise öğrencileri de sabah saatlerinden itibaren kalabalık sınıfları ve yetersiz fiziki eğitim koşullarını eleştirerek sokaklara çıktı. Polis ile öğrenciler arasında zaman zaman gerginliklerin yaşandığı eylemlerde, öğrencilerin Filistin bayrakları ve "Özgür Filistin" yazılı pankartlar taşıması da öne çıkan detaylar arasında yer aldı.

FRANSA'DAKİ GREVİN TEMELİNDE HANGİ EKONOMİK VERİLER YATIYOR?

Eylemlerin merkezinde, kamu çalışanlarının maaş artışlarını belirleyen ücret endeksinin yaklaşık 10 yıldır dondurulmuş olması yatıyor. Verilere göre 2017 yılından bu yana kamu maaşlarında yalnızca yüzde 1,5 ile yüzde 3 arasında bir artış yapılırken, aynı dönemde kümülatif enflasyon yüzde 25 seviyesine ulaştı. Bu derin alım gücü kaybı, çalışanların Avrupa'nın savunma harcamalarını artırma politikalarını eleştirmesine ve "Silaha değil insana yatırım" pankartlarıyla kamu kaynaklarının halka yönlendirilmesini talep etmesine yol açtı.

Yaklaşık 7 ay sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, bu ekonomik tablo ülkedeki siyasi gerilimi de tırmandırıyor. Aşırı sağ ve radikal sol partilerin hükümetin bütçe tasarılarına karşı çıkması, sokak eylemlerinin siyasi boyutunu derinleştiriyor. Öte yandan, demiryolu çalışanlarının da greve destek vermesiyle seferler seyrekleştirilse de, Paris RER ve RATP hatlarının asgari düzeyde hizmet vermeye devam ettiği aktarıldı.