Kuş, yaptığı paylaşımda ticaret odalarında aidatlara her yıl zam yapılmasının doğrudan yasal bir zorunluluk olmadığını savundu. Paylaşımında, “İyi düşün esnaf kardeşim, Google’a yaz cevabını sana yazacak. Zam yapmak mecburi mi?” ifadelerini kullanan Kuş, aidatların yüzde 100 artırıldığını öne sürerek esnafın ekonomik koşullar altında zorlandığını dile getirdi.

KUŞ: “KANUNEN ZAM YAPMAK MECBURİ DEĞİL”

Mehmet Kuş, paylaşımında özellikle aidat artışının mevzuattan kaynaklanan zorunlu bir uygulama olduğu yönündeki değerlendirmeye karşı çıktı. Kuş, “Kanunen zam yapmak mecburi değil. Para biriktireceğinize zaten iş güç yok, esnaf kan ağlıyor. Neden aidatları yüzde 100 zam yaptınız?” sözleriyle ALTSO yönetimine eleştiride bulundu.

Kuş, başka bir paylaşımında ise oda yönetiminin esnafla yeterince temas kurmadığını öne sürerek, “Parayı biriktireceğinize o kasada esnafın derdine derman olaydınız” ifadelerini kullandı.

“ÜYELERİMİZE EK YÜK GETİRMEK İSTEMİYORUZ”

Mustafa Tuna cephesinden aidat tartışmasına ilişkin paylaşılan açıklamada ise üyelerin üzerindeki mali yükün artırılmamasının hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, “Üye aidatları konusundaki yaklaşımımız açıktır: Mevzuatın izin verdiği ölçüde üyelerimize ek yük getirmemek istiyoruz. Alanya iş dünyasının beklentisinin güçlü hizmet ve sorunlarına çözüm olduğunu biliyoruz. Odamızın kaynaklarını verimli kullanarak üyelerimizin önündeki engelleri kaldırmak için çalışacağız” denildi.

Açıklamanın devamında farklı görüşlere saygı duyulduğu belirtilerek hedeflerin Alanya iş dünyasının takdirine sunulduğu ifade edildi.

“BÜTÇESİNİ ÜYELERİMİZLE AÇIKÇA PAYLAŞACAĞIZ”

Aidat politikasıyla ilgili bir diğer açıklamada ise oda hizmetlerinin üyelerin yükünü artırmadan sürdürülmesinin amaçlandığı kaydedildi:

“Esnafımıza ve iş insanlarımıza saygımız tartışma konusu olamaz. Aidatla ilgili sözümüz, üyelerimizin yükünü artırmadan odamızın hizmetlerini sürdürme hedefimizdir. Bunun nasıl yapılacağını ve bütçesini üyelerimizle açıkça paylaşacağız. Farklı görüşlere saygı duyuyoruz; kararımızı da takdiri de Alanya iş dünyasına bırakıyoruz.”

MEVZUAT AİDAT İÇİN NE DİYOR?

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 24. maddesi, oda üyelerinin her yıl yıllık aidat ödemekle yükümlü olduğunu düzenliyor. Ancak kanun, her yıl aidata belirli bir oranda zam yapılmasını doğrudan zorunlu kılan bir hüküm içermiyor. Aidat miktarları mevzuatta belirlenen sınırlar, üye dereceleri ve tarifeler çerçevesinde tespit ediliyor. Tarifeler ise oda yönetim kurulunun teklifi ve oda meclisinin onayıyla yürürlüğe giriyor.