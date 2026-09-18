SERDAR Esen...

1979 Gündoğmuş doğumlu...

Konya Selçuk Üniversitesi Spor Akademisi mezunu...

Voleybol branşında kendisini çok iyi yetiştirmiş bir antrenör...

Alanya'ya da önemli hizmetler yaptı...

Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nı 2. ligden alıp, 1. Lige çıkardı, misal...

A Milli Voleybol Takımı'nda halen oynayan önemli sporcular yetiştirdi Alanya'da...

Doğukan Ulu, misal...

Serdar Hoca'nın çok emeği var milli oyuncuda...

Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda iki yıl görev yaptıktan sonra şartlar uyuşmayınca görevinden ayrıldı...

Ardından Korkuteli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nın başına geçti...

Geç kurulan, istenilen transferleri zamanında yapamayan bu takımla da adeta tarih yazdı...

Voleybol 2. Liginde mücadele eden Korkuteli Belediyespor'u final grubuna taşımayı başardı...

Kuvvetle muhtemel Korkuteli Belediyespor önümüzdeki sezon 1. Ligde mücadele edecek...

Sadece bu başarılarla sınırlı değil Serdar Hoca'nın hikayesi...

Yaklaşık iki yıl önce Alanyagücü Spor Kulübünü kurdular...

Halen 100'e yakın çocuk bu kulübün bünyesinde yetiştiriliyor...

Tek amaç Alanya'ya, Alanya sporuna hizmet etmek...

Daha önce yaptığı gibi elit seviyede sporcu yetiştirmek...

Serdar Hoca çok iyi yapıyor bu işi...

Yetiştirdiği sporcular arasında bugün antrenör olarak görev yapanlar bile var...

Diyeceğim o ki...

Serdar Hoca, Alanya'nın yetiştirdiği çok önemli dğerlerden bir tanesi...

Korkuteli Belediyespor'da devam eder mi etmez mi, bilemiyorum...

Ancak şunu çok iyi biliyorum...

Alanya böylesine başarılı insanlara daha fazla kucak açmalı...

Daha fazla değer vermeli...

Kolay yetişmiyorlar çünkü...

Siyaset, sadece siyasi partilerin çatısı altında yapılan faaliyetler değildir...

Başarılı insanlarına sahip çıkmayı bilmek ve bu insanlardan verim alabilmek de önemli bir siyasi manevradır...

Bilmem anlatabildim mi...

TEMELİ SERDAR HOCA ATTI

Yukarıda okuduğunuz yazı, yaklaşık beş yıl önce yine bu köşeden yayınlanmıştı...

Aradan yıllar geçti...

Keser döndü, sap döndü ama hesap değişmedi...

Alanya, temelini Serdar Hoca'nın attığı voleybol branşı üzerinden yürümeye devam ediyor...

Kulüp Başkanı Faruk Konukçu anlattı...

Dedi ki...

“Biz bu şehri dönüştürme, yapısal sorunlarını çözme ve 12 ay yaşayan Alanya hedefiyle geldik... Bütün çalışmalarımızı da buna göre uyumlandırdık...

Bu stratejik planın içerisinde Alanya Belediyespor çok önemli bir yer oluşturuyor"...

Alanya Belediyespor’un Efeler Ligi’nde mücadele eden erkek voleybol takımını kulübün “Amiral gemisi” olarak nitelendiren Konukçu, profesyonel takımın yalnızca sportif sonuçlarıyla değil, federasyonlarla kurulan ilişkiler açısından da önemli bir işlev üstlendiğini söyledi...

Türkiye Voleybol Federasyonu'yla geliştirdikleri ilişkilerin farklı spor federasyonlarıyla yürütülen çalışmalara katkı sağladığını belirten Konukçu, Alanya’da gerçekleştirilen modern pentatlon ve hentbol organizasyonlarını örnek gösterdi...

Farklı kulüplerden yöneticilerin Alanya’ya gelerek tesisleri ve çalışma sistemini incelediğini söyleyen Konukçu, sınırlı bütçeyle rekabetçi bir takım oluşturma konusunda deneyimlerini diğer kulüplerle paylaştıklarını anlattı...

Son tahlilde kulübün "Amiral gemisi" olan erkek voleybol takımında büyük emekleri olan Serdar Hoca'yı yürekten kutluyorum...

Nokta...

AK Kadınlar'dan Alacami çıkarması

ADALET ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya Kadın Kolları Başkanı Fatma Anılgan ve yönetim kurulu üyeleri, Oba Alacami Mahallesi’nde esnaf ve hane ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya geldi...

Alanya’nın geçmişten bugüne uzanan kültürel dokusunu yaşatan Alacami’de; ata evleri, köy müzesi ve yöresel ürün pazarı ziyaret edildi...

Mahallenin sıcakkanlı insanlarıyla sohbet eden heyet, yerel üreticilerin el emeği ve yöresel ürünlerini de yakından inceledi...

Başkan Fatma Anılgan, “Alacami; kültürü, doğal dokusu, yöresel ürünleri ve sıcakkanlı insanlarıyla Alanya’mızda görülmeye ve keşfedilmeye değer çok özel bir mahallemiz...

Burada yaşatılan değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını çok kıymetli buluyoruz” ifadelerini kullandı...

AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı, bütün birimleri ile gece gündüz demeden çalışmaya, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor...

Bu çalışmalar bana göre sıkı bir yerel seçim hazırlığı...

Nokta...

Sevgili Songül'e mutluluklar dilerim

SOSYAL Güvenlik Kurumu'nun (SGK) İstanbul, Konya, Alanya müdürlüklerinde uzun yıllar başarıyla görev yaptıktan sonra emekli olan sevgili dostum, arkadaşım, hemşehrim, kardeşim Songül Ateş, geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturdu...

Alanya'da Diyet Döviz olarak bilinen ve halen Queenn Apart Otel'in Sahibi olan Murat Öz ile hayatını birleştiren sevgili Songül'e ömür boyu mutluluklar dilerim...

Evlenmek, yuva kurmak ve kurduğun yuvaya sonuna kadar sahip çıkarak mutlu olabilmek günümüzde kolay iş değil...

Ancak benim tanıdığım sevgili Songül, her zor işi kolaya çevirme kapasitesine fazlasıyla sahip bir insan...

Bu nedenle sevgili eşi Murat Öz, çok şanslı...

Mutlluk, o mutluluğu gerçekten hak edenlerin olmalı...

Hiç şüphem yok ki, sevgili Songül de bunlardan birisi...

Ve elbette değerli eşi Murat Öz de...

Yürekten tebrik ediyorum...

Mutluluğunuz her daim gözlerinizden okunsun...

Nokta...

Osman Başkan her yere yetişiyor

ALANYA Belediye Başkanı Osman Özçelik, görevi gereği her yere koştururken, bazı farklı yorumlara da neden oluyor...

İşte bir örnek...

"Alanya Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik’in katılımıyla Gözüküçüklü Mahallesi’nde düzenlenen yemek programında hemşehrilerimizle bir araya geldik...

İlçe Sekreterimiz Mehmet Can Karagöz, kurucu yöneticilerimiz ve Mahmutlar Belde Temsilcimiz Cengiz Uğurkutu’nun katıldığı buluşmada; mahallemizin sorunları, halkımızın talepleri ve belediyemizin çalışmaları konuşuldu...

Halkımızı dinlemeye, sorunları yerinde tespit etmeye ve çözüm için birlikte çalışmaya devam edeceğiz"...

Ne diyeyim, hayırlısı olsun...

Nokta...

GÜNÜN KARNESİ

ALANYA Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) yönetiminde yer alan, Cemiyet Başkanı Ferit Kesen'in sağ kolu olarak her işe koşturan, üstlendiği sorumlulukların altından büyük bir başarıyla kalkmasını bilen, yazı ve yorumlarıyla Alanya kamuoyuna yön veren bir gazeteci olarak dikkat çeken, güler yüzlü ve sevecen tavırlarıyla meslektaşları tarafından sevilen ve saygı duyulan bir isim olan, her ortamda iyi niyeti ile anılan Zeliha Basar Öner'e...

ÇOK YILDIZLI PEKİYİ