İNGİLİZ televizyon yıldızı Ashley James, doğum sonrası yaşadığı sağlık sorunuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Partneri Tommy Andrews ile Paris’e giden 39 yaşındaki James, inkontinans için kullandığı pedlerin bulunduğu çantasını Eurostar treninde unutunca zor durumda kaldı.

PARİS YOLCULUĞUNDA PEDLERİNİ UNUTTU

This Morning programıyla tanınan Ashley James, doğum günü hediyesi olarak partneri Tommy Andrews ile Celine Dion konserini izlemek üzere Paris’e gitti.

Ancak James, yolculuk sırasında inkontinans sorununa karşı kullandığı pedlerin bulunduğu çantasını trende unuttu. Paris’te aynı ürünü bulmakta zorlanınca devreye partneri Tommy Andrews girdi.

ÇÖZÜMÜ ÖZEL İÇ ÇAMAŞIRINDA BULDU

Andrews, aradıkları pedleri bulamayınca idrar kaçırma problemi yaşayan kişiler için üretilen özel bir iç çamaşırı satın aldı. Ashley James de yaşadığı durumu gizlemek yerine sosyal medya takipçileriyle paylaşmayı tercih etti.

James, kullandığı özel iç çamaşırıyla kamera karşısına geçerek fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımladı.

SORUNUN DOĞUMDAN SONRA BAŞLADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

İki çocuk annesi Ashley James, inkontinans probleminin ilk doğumunun ardından başladığını daha önce açıklamıştı.

James, 2021 yılında oğlu Alfie’yi dünyaya getirirken üçüncü derece yırtık yaşadığını, bunun zamanında fark edilmemesi ve yanlış dikilmesinin ardından idrar kaçırma problemiyle karşı karşıya kaldığını söylemişti.

YAŞADIKLARINI TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Doğum sonrası yaşadığı sorunlardan daha önce de açık şekilde söz eden James, Paris’te yaşadığı olayı da takipçileriyle paylaşarak konuyu yeniden gündeme taşıdı. Ünlü televizyoncunun özel iç çamaşırıyla verdiği poz sosyal medyada dikkat çekti.