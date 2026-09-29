Londra merkezli düşünce kuruluşu Zero Carbon Analytics, tropikal ormanlardaki henüz keşfedilmemiş bitki türlerinin tıp dünyası için taşıdığı ekonomik ve toplumsal değeri hesaplayan yeni bir analiz yayımladı. Rapora göre, dünya genelindeki tropikal ormanlarda gizli kalan ilaç potansiyelinin ticari değeri ortalama 714 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Bu devasa potansiyelin yaklaşık yüzde 30'una denk gelen 215 milyar dolarlık kısmını tek başına Amazon ormanları oluşturuyor. Araştırmacılar, doğadaki bitkilerin ürettiği kimyasal bileşiklerin yüzde 99'unun ilaç geliştirme amacıyla henüz taranmadığını bildirdi. Brezilya'da ortalama her iki günde bir yeni bir bitki türü kayıt altına alınırken, geniş ormanlık alanların büyük bir kısmı bilimsel incelemeden uzak kalmaya devam ediyor.

DOĞAL BİLEŞİKLER NEDEN ÖNEMLİ?

Modern farmakolojinin temelini oluşturan etken maddelerin büyük çoğunluğu doğrudan doğadaki bitkilerin savunma mekanizmalarından elde ediliyor. Analizde aktarılan verilere göre, 1940 ile 2014 yılları arasında onaylanan kanser ilaçlarının yaklaşık dörtte üçü doğal ürünlerden veya doğadaki bileşiklerden esinlenerek geliştirildi. Bu durum, biyoçeşitliliği yüksek bölgeleri gelecekteki olası salgınlar ve tedavisi bulunmayan hastalıklar için kritik bir rezerve dönüştürüyor.

ORMANSIZLAŞMA BÜYÜK RİSK TAŞIYOR

Hazırlanan rapora göre, 2001 yılından bu yana yaşanan orman kayıpları dünya genelinde yaklaşık 86 milyar dolarlık potansiyel ilaç değerini riske attı. Uzmanlar, ormanların yok olmasıyla birlikte sadece bitki türlerinin değil, henüz keşfedilmemiş olası tedavi yöntemlerinin de kalıcı olarak ortadan kalktığına dikkat çekiyor. Sadece ticari değer üzerinden yapılmayan hesaplamalara göre, bu bitkilerden elde edilebilecek ilaçların insan sağlığına sunacağı toplam toplumsal faydanın 7 trilyon dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor.