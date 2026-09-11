TÜRKİYE'DEKİ yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimlerden yaklaşık 10 ay önce yapılan 2023 genel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçiminde, karşı blokta yer alan ve altı partiden oluşan ittifaka rağmen Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) oluşturduğu Cumhur İttifakı zaferle ayrılmıştı...

İşte bu yenilgi sonrasında Millet İttifakı ismi verilen blok dağılmış ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yerel seçime kendi adayları ile girmişti...

Bunlardan birisi de Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik olmuştu...

Cumhur İttifakı nedeniyle Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) aday çıkarmamış ve MHP Adayı Adem Murat Yücel'i desteklemişti...

Sonuç olarak, siyasi kulislerde fazlaca şans verilmeyen CHP Adayı Osman Tarık Özçelik, oyların yarısından fazlasını alarak Alanya Belediye Başkanı seçilmişti...

Bu seçimler artık geride kaldı...

Ve aradan hayli zaman geçti...

Şimdi akıllar 25 Mart 2029 tarihinde yapılması planlanan yerel seçimlerde...

Siyasi partiler hazırlıklara yavaş yavaş da olsa başladı...

Seçimlerde aday olmayı hedefleyen isimler, el altından kulis çalışmalarına devam ediyorlar...

Alanya siyasetine emek vermiş, damga vurmuş önemli isimler var...

AK Parti cephesindeki isim Mustafa Toklu, misal...

Genç, hatta "Çocuk" yaşta atıldığı aktif siyasetin içinde yoğrularak bugünlere gelmiş olan Mustafa Toklu, aday olması kuvvetle muhtemel isimlerin başında geliyor bana göre...

MHP cephesinde Adem Murat Yücel kaldığı yerden devam etmek için harıl harıl hazırlanıyor...

Bu memlekette 10 yılı Kestel 10 yılı Alanya Belediye Başkanlığı olmak üzere 20 yıl başkanlık yapmış olan Yücel'in şansı her geçen gün biraz daha artıyor...

"Artıyor" çünkü, mevcut Başkan Osman Tarık Özçelik, kendisine umut bağlayarak çok şey bekleyen Alanya halkının beklentilerine yanıt vermekten uzak kaldı...

Bırakın ilk kez CHP'ye oy veren seçmenleri, yıllardan beri CHP'ye oy veren seçmenler bile zaman zaman "pişman" oduklarını net bir şekilde dile getirmekten kaçınmıyorlar...

Yanlış anlaşılmasın sakın...

Bunları ben söylemiyorum, yada ne bileyim oturduğum yerden sallamıyorum...

Çıkın sahaya şöyle bir nabız yoklayın...

Göreceksiniz ki söylediklerimin eksiği var, fazlası yok...

Kimilerine göre aday olmayı düşünmeyen, kimilerine göre de bir kez daha şansını denemeye niyetli olan bazı önemli isimlerin durumu ise henüz netlik kazanmış değil...

Bu isimlerin dışında aday olmaya niyetli olan yeni isimler de yok değil...

Bazılarını adım gibi biliyorum ama şimdiden ortaya atıp, çarşıyı karıştırmaya gerek yok...

"Yazılmamak" şartıyla edindiğim bilgiler, mesleğime ve verdiğim söze duyduğum saygıdan dolayı şimdilik bende saklı kalsın...

Zamanı gelince, herkesten önce bir bir açıklayacağız elbette...

Son tahlilde zaman su gibi akıp gidiyor...

Şimdilerde "epey zaman var" gibi geliyor ama bir bakmışsınız sandık önünüze konulmuş...

Bu nedenle hazırlıklı olmakta fayda var...

Nokta...

Çavuşoğlu'na destek teşekkürü

SÜPER Lig'de Alanya'yı başarıyla temsil eden Alanyaspor'un yöneticileri, geçtiğimiz günlerde Ankara'da bazı ziyaretler yaptılar...

Turuncu-Yeşili temsilcimizin Başkan Vekili Turizmci Hasan Uysal ile Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu, bu ziyaretler kapsamında önceki dönem Dışişleri Bakanı Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nu da makamında ziyaret ettiler...

Ziyaretle ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı...

"Başkan Vekilimiz Sayın Hasan Uysal ve Genel Koordinatörümüz Sayın Mevlüthan Çavuşoğlu; Önceki Dönem Dışişleri Bakanımız ve AK Parti Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nu Ankara’daki makamında ziyaret ederek üzerinde isminin yazılı olduğu 10 numaralı Corendon Alanyaspor formamızı takdim ettiler...

Ziyarette, AK Parti Genel Merkezi Doğu Marmara Bölge Koordinatörü Sayın Mustafa Toklu da yer aldı"...

Alanya'nın her alanında izleri bulunan ve Alanyaspor'da da çok emeği olan Mevlüt Çavuşoğlu'na bir teşekkür de buradan edelim...

Fazlasıya hak ediyor çünkü...

Nokta...

Alanya'nın en büyük sorunu

TURİZMCİ Muammer Kodal, bir otelden kaynaklandığını öne sürdüğü foseptik suyunun dereye bırakıldığını belirterek çevre kirliliğine tepki gösterdi...

Sosyal medya hesabından bölgedeki görüntüleri paylaşan Kodal, dere çevresinde yoğun kötü koku oluştuğunu, durumun çevredeki işletmeleri, turistleri ve denize giden vatandaşları olumsuz etkilediğini savundu...

Kodal’ın gündeme getirdiği iddiaya ilişkin yetkili kurumlardan henüz bir açıklama yapılmadı"..

Yukarıdaki cümleleri Akdeniz Bölgesi'nin Amiral Gemisi Yeni Alanya'da yayınlanan bir haberden aldım ve aktardım...

Haberi okurken tüylerim diken diken oldu inanın...

Bu sorun Alanya'da yeni ortaya çıkan bir sorun değil aslında...

Yıllardan beri aynı haberler defalarca gündeme gelir, yazılır, çizilir...

Bir süre konuşulur ama üç-beş gün sonra gündem hızla değişir ve unutulur...

Bu arada olan da Alanya'nın imajına olur...

Hanımlar, beyler, yapmayın, etmeyin...

Yazıktır, günahtır...

Nokta...

Alanya'da kiralık daire patlaması

ÇOK değil yakın geçmişte ev kiralarının fahiş boyutlara ulaştığı ve kiralık ev bulmanın mucize haline geldiği Alanya'da son dönemlerde durum tersine dönmeye başladı...

Kiralık ev sayısında hızla artış yaşanırken, talep konusunda da gerileme yaşanmaya başlandı...

Buna paralel olarak da kira fiyatlar düşmese de yerinde saymaya başladı...

Bu durumun en büyük sebebi Alanya'dan kaçışların hızlanmış olması...

Kimse kusura bakmasın ama başta ev sahipleri olmak üzere Alanya'da pek çok kesim şımarmıştı...

İşte şimdilerde bunun sonuçları yaşanıyor...

Alanya'da rahat yaşayamayacağını anlayanlar, Alanya’dan hızla uzaklaşıyor...

Son tahlilde Alanya cazibe merkezi olmaktan çıkıyor...

Nokta...



GÜNÜN KARNESİ

UZUN yıllardan bu yana Alanya siyaset dünyasında yer alan, Alanya'nın sorunlarıyla yakından ilgilenen ve çözüm yolları üretilmesine katkılar sunan, insanlarla olan samimi ve sevecen ilişkleri nedeniyle kamuoyu tarafından sevilen ve sayılan bir isim olan, Alanya Belediye Meclisi Üyesi olarak görevinin hakkını verebilmek adına elini her zaman taşın altına koyabilen, mecliste üstlendiği önemli görevlerin hakkını fazlasıyla verebilen Engin Alataş'a...

ÇOK YILDIZLI PEKİYİ