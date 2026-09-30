Teknoloji dünyası artık yalnızca yeni cihazların veya şık uygulamaların tanıtıldığı bir vitrin değil. Doğrudan ülkelerin ekonomik gücünü, küresel rekabet yeteneğini ve hatta jeopolitik konumunu belirleyen sert bir yarış sahası. Yapay zekânın hayatın her alanına sızmasıyla birlikte bu sahada oyunun kuralları sil baştan yazılıyor.

Eski dünyada rekabet, "bilgiye sahip olmak" üzerine kuruluydu. Bilgiyi elinde tutan güçlenir, teknolojiyi ilk geliştiren pazarı domine ederdi. Bugün herkes aynı bilgiye, aynı algoritmik altyapıya birkaç saniyede ulaşabiliyor. Dolayısıyla küresel rekabetin yeni denklemi oldukça net!.

Artık mesele kimin daha çok bildiği değil; kimin o bilgiyi daha hızlı ticari ve toplumsal değere dönüştürdüğü.

Bu paradigma değişimi, Türkiye için önümüzdeki yüzyılın en kritik fırsat penceresini aralıyor. Geleneksel sanayi devrimlerinde "teknolojiyi icat eden" ülkeler ile "onu takip edenler" arasındaki makas çok açıktı.

Bugün ise yapay zekâ ve dijitalleşme sayesinde oyun alanı önemli ölçüde düzleşti. Türkiye için mesele, sıfırdan her teknolojiyi tek başına icat etmeye çalışmak gibi hantal bir hedef olmak zorunda değil.

Asıl kritik hamle; mevcut küresel teknolojileri, açık kaynaklı yapay zekâ modellerini ve dijital altyapıları hızla benimseyip, bunları küresel ölçekte büyüyecek güçlü markalara dönüştürmektir.

Yazılım sektöründen girişimcilik ekosistemine kadar genç ve adaptasyon yeteneği yüksek bir nüfusa sahibiz. Ancak bu potansiyelin bir "küresel başarı hikâyesine" dönüşebilmesi için hız faktörünü merkeze almalıyız. Bilgiyi ürüne, ürünü markaya, markayı da küresel değere dönüştüren süreçlerdeki bürokratik ve finansal hantallıkları ortadan kaldırmak zorundayız.

Günümüz küresel ekonomisinde güç, artık sadece yer altı zenginlikleri ya da devasa sanayi bacalarıyla ölçülmüyor. Yeni dünyanın gerçek hammaddesi bilgi. Ancak bilgiyi üretmek tek başına yeterli değil. Asıl mesele, o bilgiyi somut bir ürüne dönüştürmek; ürünü güçlü bir markaya evriltmek ve nihayetinde o markayı küresel bir değer haline getirebilmektir.

Ne var ki, bu vizyoner yolculuğun karşısına dikilen en büyük engel çoğu zaman ne yetersiz yetenek ne da pazar eksikliği... En büyük fırtına, kendi ellerimizle kurduğumuz bürokratik ve finansal hantallıklar.

Bir fikrin, bir laboratuvardan ya da genç bir girişimcinin zihninden çıkıp dünya pazarlarına açılması bir maratondur. Fakat biz bu maratona katılan koşucularımızın sırtına bürokrasi çuvallarını yükleyip, finansman labirentlerinde yorulmalarını seyrediyoruz.

Bilgi çağında en kıymetli para birimi hızdır. Bir yenilik düşündüğünüzde, dünyadaki yüzlerce rakipten sadece birkaç adım öndesinizdir. Ancak bir patent almanın, bir teşvik mekanizmasından yararlanmanın veya bir üretim lisansı çıkarmanın aylar, hatta yıllar aldığı bir sistemde o hız avantajı yok olup gider.

Bürokratik süreçlerin karmaşıklığı, mevzuatların esneklikten uzak yapısı ve "önce prosedür" anlayışı, ne yazık ki girişimcilerimizin ve sanayicilerimizin enerjisini ürünü geliştirmeye değil, evrak takibine harcamasına neden oluyor. İnovasyon, kağıt imzalatma kuyruklarında oksijensiz kalıyor.

Bilgiyi ürüne dönüştürmek yatırım ister; ürünü marka yapmak ise sabırlı ve stratejik bir finansman desteği gerektirir. Ancak geleneksel finansman kanalları, "bilgi" gibi somut olmayan değerleri teminat kabul etmekte hâlâ istekli değil.

Risk sermayesi ve melek yatırımcılık ekosisteminin yeterince esnek olmaması, Ar-Ge ve markalaşma hibe/teşviklerinin karmaşık ve hantal işleyişi, katma değerli üretim yapmak isteyen girişimciyi daha yolun başında yalnız bırakıyor. Katma değeri yüksek bir küresel marka yaratmak istiyorsak, finansmanın da en az fikir kadar esnek, cesur ve dinamik olması kaçınılmazdır.