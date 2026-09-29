Dünya Kalp Günü kapsamında değerlendirmelerde bulunan Medipol Sağlık Grubu uzmanları, kalp ve damar sağlığının korunmasına yönelik kritik uyarılarda bulundu. Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi uzmanları; erken tanının, sağlıklı beslenmenin ve hareketli yaşamın hayati riskleri en aza indirdiğini bildirdi.

DAMAR SAĞLIĞI TÜM VÜCUDU ETKİLİYOR

Sağlıklı bir yaşamın temelinde damar sağlığının yattığını aktaran Prof. Dr. Bilal Boztosun, damarların sadece kalbi değil, beyinden bacaklara kadar tüm organları etkilediğini vurguladı. Akdeniz tipi beslenme ve düzenli egzersizin önemine dikkat çeken Boztosun, tansiyon, kan şekeri ve kolesterol değerlerinin sürekli kontrol altında tutulması gerektiğini ifade etti.

KALP KRİZİNDE HANGİ BELİRTİLER ÖNE ÇIKIYOR?

Kalbi besleyen damarların tıkanmasıyla meydana gelen kalp krizinin en belirgin işaretinin daha önce deneyimlenmemiş şiddetli göğüs ağrısı olduğunu belirten Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, bu duruma genellikle soğuk terleme ve ölüm korkusunun eşlik ettiğini açıkladı. Okuyan, ağrının kollara, çeneye veya sırta yayılabileceğini, ancak bazı hastalarda göğüs ağrısı yerine sadece nefes darlığı, yorgunluk veya huzursuzluk hissi şeklinde de ortaya çıkabileceğini dile getirdi.

NABIZ DÜŞÜKLÜĞÜNE KARŞI KALP PİLİ

Normal şartlarda dakikada 60 ile 100 arasında atması gereken nabzın ciddi oranda düşmesinin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini belirten Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan, bu noktada kalp pillerinin devreye girdiğini aktardı. Kılıçaslan, cihazın sadece nabız düştüğünde elektrik uyarısı göndererek ani kalp durması veya bayılma gibi riskleri ortadan kaldırdığını, bazı gelişmiş cihazların ise ciddi ritim bozukluklarında kalbe şok vererek hastayı hayata döndürdüğünü bildirdi.

MODERN CERRAHİDE YENİ YAKLAŞIMLAR

Gelişen teknolojiyle birlikte kalp ameliyatlarının daha konforlu hale geldiğini vurgulayan Prof. Dr. Cengiz Köksal, robotik cerrahi, kamera ve yapay zeka destekli sistemlerin cerrahi süreçlerde giderek daha fazla kullanıldığını duyurdu. Çoğu operasyonda göğüs kafesinin tamamen açılmasına gerek kalmadığını belirten Köksal, hastaların kalbi durdurulmadan ve suni dolaşım sistemine bağlanmadan küçük kesilerle tedavi edilebildiğini sözlerine ekledi.