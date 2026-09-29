Serik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında turizmci ve iş insanlarının da bulunduğu 20 şüpheliye yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ile Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı operasyonda, şüphelilerin yakalanması ve soruşturmaya konu olabilecek delillerin toplanması amacıyla belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

35 ADRES VE 2 TEKNEDE ARAMA YAPILDI

Soruşturma kapsamında ekiplerin 35 ayrı adres ile 2 teknede arama yaptığı bildirildi. Operasyon listesinde bulunan şüphelilerden 6'sının Antalya dışında olduğu öğrenildi. Adreslerdeki aramalarda elde edilen materyallerin soruşturma dosyası kapsamında incelemeye alınması beklenirken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

TURİZMCİ VE İŞ İNSANLARI DA LİSTEDE

Gözaltına alınanlar arasında ANEX'in patronu turizmci N.K., V.P., M.Ç., E.M.S. ve Ş.L.; iş insanları S.K., A.T., İ.T. ve M.S.K.; ayrıca N.D.Ü., emlakçı S.Ç., C.A.Y., A.M.G., N.Z.D., A.Ü., S.Ç., F.G.D., T.E. ve K.S. ile Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri S.T'nin de bulunduğu öğrenildi. Şüphelilere yöneltilen suçlamalar ve her bir kişinin dosyadaki konumunun, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında netleşmesi bekleniyor.

SERİK'TE DAHA ÖNCE DE GENİŞ ÇAPLI OPERASYON YAPILMIŞTI

Serik'te güvenlik birimlerince ekonomik suçlara yönelik daha önce de geniş kapsamlı çalışmalar yürütüldü. Nisan ayında Serik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü "tefecilik" ve "kara para aklama" soruşturmasında 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu tür soruşturmalarda banka hareketleri, şirket ve taşınmaz kayıtları ile şüpheliler arasındaki para transferleri gibi mali veriler dosyanın niteliğine göre incelemeye konu olabiliyor.

GÖZALTI SONRASI ADLİ SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Gözaltı işlemlerinde şüphelilerin ifadelerinin alınmasının yanı sıra aramalarda ele geçirilen dijital materyal, belge ve diğer deliller üzerinde inceleme yapılabiliyor. Kolluktaki işlemlerin ardından savcılık, dosyadaki delil durumuna göre şüphelilerin serbest bırakılması, adli kontrol talebiyle veya tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmesi yönünde işlem yapabiliyor. Bu aşamada gözaltı, tek başına kişinin suçlu olduğu anlamına gelmiyor; ceza yargılamasında suçluluk ancak kesinleşmiş mahkeme kararıyla belirleniyor.

SORUŞTURMADA MALİ VE DİJİTAL İNCELEME ÖNEM TAŞIYOR

Birden fazla adres ve iş yerine yayılan kapsamlı soruşturmalarda kolluk tarafından el konulan telefon, bilgisayar, dijital kayıt ve belgeler savcılık talimatıyla incelenebiliyor. Mali nitelikte iddiaların bulunduğu dosyalarda ise para hareketlerinin kaynağı, taraflar arasındaki ticari ilişkiler ve şirket kayıtları gibi unsurlar soruşturmanın kapsamına göre araştırılabiliyor. Serik'teki dosyada hangi materyallerin ele geçirildiğine ve bunların içeriğine ilişkin ayrıntıların adli makamların işlemleri sonrasında ortaya çıkması bekleniyor.

SERİK TURİZM VE GAYRİMENKUL EKONOMİSİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Serik; Belek başta olmak üzere konaklama tesisleri, golf turizmi, gayrimenkul yatırımları ve turizme bağlı ticari faaliyetlerin yoğun olduğu ilçeler arasında yer alıyor. Bu nedenle iş dünyasından ve turizm sektöründen isimlerin bulunduğu adli soruşturmalar ilçedeki ekonomik çevreler tarafından da yakından takip ediliyor. Mevcut operasyonda ise şüpheliler hakkındaki hukuki durumun, emniyet ve savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.

ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Gözaltındaki şüphelilerin Antalya Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. İfade ve inceleme sürecinin tamamlanmasının ardından şüpheliler hakkındaki sonraki adli işlemlere Serik Cumhuriyet Başsavcılığınca karar verilmesi bekleniyor. Antalya dışında bulunduğu belirtilen 6 şüpheliyle ilgili işlemlerin de soruşturma kapsamında sürdürüleceği değerlendiriliyor.