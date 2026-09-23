HAYAT gerçekten sürprizlerle dolu...

Bazen iyi, bazen kötü...

Ama daha çok kötü...

Belki de bana öyle denk geliyor, bilmiyorum...

Son günlerde ölüm haberleri arka arkaya geldi...

Baktım, hepsi de genç ölümler, zamansız ölümler...

Hele hele birisi var ki, içim gerçekten çok yandı, çok üzüldüm...

Öğrencilik yıllarında varlığı da yokluğu da dibine kadar paylaşmıştık...

Manevi anlamda varlığı...

Maddi anlamda yokluğu...

Cebimizde paramız olmazdı belki ama içimizde kocaman bir umut hiç eksik olmazdı...

Ailesinin büyük desteği ile bitirdi okulunu...

Okulunu bitirip, avukatlık mesleğine adım atar atmaz ülke gündemini de ilgilendiren önemli davalarda yer aldı...

Alanya'da yaşayan hatırı sayılır isimlerin de taraf olduğu anlaşmazlıkların çözümüne katkı sağladı...

İlk hedefi hiç bir zaman çok zengin olmak, çok para kazanmak olmadı...

"Adaletin kestiği parmak acımaz" derdi hep...

Uzun yıllar Ankara'da avukatlık yaptı...

Son zamanlarda işlerin yoğunluğu nedeniyle çok fazla görüşemiyorduk...

Ama öyle ya da böyle bir şekilde haberleşiyorduk...

Alanya'ya gelmeyi, Alanya'ya yerleşmeyi düşünürdü hep...

Alanya ile ilgili hayalleri vardı...

Ama bu hayallerini gerçekleştirmeye yetecek ömrü yokmuş...

Erken ayrıldı aramızdan...

Hem de çok erken...

Geçtiğimiz günlerde toprağa verdiğimiz Avukat Ahmet Gürol Şağban'dan bahsediyorum...

Hayatımda gerçekten olumlu izleri olan sevgili Ahmet'ten...

Paylaşmayı bilen, yaşamı seven, insanlarla hep barışık olan sevgili Ahmet'ten...

Hayat böyle bir şey işte...

Zaman zaman insanı çaresiz bırakıyor...

Ne diyeceğini, ne yapacağını bilemiyor insan...

Bugünlerde tam da bu durumdayım...

Hastalıklar...

Zamansız ömlümler...

Arka arkaya geldi hep...

Dediğim gibi...

Hayat böyle bir şey işte...

Yapacak bir şey yok...

Nokta...

Alanya'da trafik işkencesi bitmiyor

SON zamanlarda Alanya'nın en büyük sorunlarının başında gelen trafik çilesi her geçen gün biraz daha büyürken, bazı bölgelerde adeta işkence haline gelmeye başladı...

Alanya Kalesi'ne giden yol da bu bölgelerden birisi...

Araç yoğunluğunun yanı sıra yol boyundaki işletmelerin önüne park edilmiş araçlar nedeniyle trafiğin durma noktasına geldiğini ifade eden vatandaşlar, "Kale'ye ulaşabilmek için hem zaman, hem de yakıt israfı yapmak zorunda kalıyoruz" diyorlar...

Bu sorunun bir şekilde çözülmesini beklediklerini ifade eden vatandaşlar, "Toplu ulaşım araçları da yeterli olmuyor, birilerinin bu soruna acil el atmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandılar...

Bugünlerde durum buysa, daha ileri günlerdeki çileyi düşünmek bile istemiyorum...

Bu sorunu yazmaktan, gündemde tutmaktan asla ve asla bıkmayacağım...

Alanya'nın hemen hemen her bölgesinde trafik sorunu gerçekten büyük bir işkence haline dönüştü...

Vatandaşlar "İmdat" diye çığlık atmaya devam ediyorlar...

Ama duyan yok...

Nokta...

Velittin Yenialp'ten kutlama teşekkürü

ALANYA Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı ve İYİ Parti Alanya Belediye Meclis Üyesi Velittin Yenialp, geçtiğimiz günlerde yeni yaşına girdi...

Velittin Başkan'ın doğum günü nedeniyle kooperatif çalışanları sürpriz bir kutlama yaptılar...

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Velttin Başkan, şu ifadeleri kulandı...

"Doğum günümden ötürü Kooperatifimizin değerli çalışanları bizleri düşünüp doğum günümüzü kutladılar kendilerine teşekkür ederim"...

Yakın çalışma arkadaşlarına nazik davranışları için teşekkür eden Velittin Başkan'a yeni yaşında ben de başarılar ve mutluluklar diliyorum...

Velittin Yenialp, bu memleketin sorunlarına duyarlı bir anlayışa sahip...

Ve çözüm yollarına...

Genç ve başarılı başkanın Alanya'ya yapacağı daha çok hizmet olduğuna inanıyorum...

İyi niyetli ve çalışkan bir kişilik olan Velittin Başkan'ı, aynı çizgide devam ettiği sürece sonuna kadar destekliyorum...

Bunu fazlasıyla hak ediyor çünkü...

Nokta...

Caz Festivali'nde sahneye çıktılar

ALANYA'NIN kültür ve sanat yaşamının önemli etkinliklerinden biri olan Palmeras Hotels 20. Uluslararası Alanya Caz Festivali, 17-20 Eylül tarihleri arasında Kızılkule Meydanı’nda gerçekleştirilen konserlerle tamamlandı...

Festival boyunca Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden caz sanatçıları, Alanyalı sanatseverlerle buluştu...

Festivalin son gününde ilk olarak Burçin Büke Quartet sahne aldı...

Gecenin finalinde ise dünya müziğinin güçlü kadın vokallerinden Grammy ödüllü Buika sahne aldı...

Başta Belediye Başkanı Osman Özçelik olmak üzere bu festivalde emeği geçenlere teşekkürler...

Nokta...

GÜNÜN KARNESİ

Sağlık sektöründe 30 yılı aşkın tecrübeye sahip, hekimlik kariyerinin yanı sıra sağlık yönetimi ve sağlık turizimi alanlarında da uzmanlaşmış, sağlık sektörünün daha iyiye ulaşması için akademik çalışmalar yapmış, yerel yönetimlerden sağlık turizimine, kamu hizmetlerinden özel sektör işletmeciliğine kadar geniş bir alanda sorumluluk üstlenmiş, halen Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki görevine başarıyla devam eden Dr. Tevfik Yazan'a...

ÇOK YILDIZLI PEKİYİ