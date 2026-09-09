ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO)...

Resmi internet sitesinden edindiğim bilgilere göre 6 bini aşkın üyesi var...

Gerçekten bu memleketin önemli ve devasa bir sivil toplum kuruluşu...

İşte bu nedenle çok iyi yönetilmeli...

Yönetim emin ve ehil ellerde olmalı.....

Yakında ATSO seçimleri var...

Yeni başkan ve yönetim bu seçimler sonucunda belirlenecek...

Ve Mustafa Tuna...

Şu anda ALTSO'nun en güçlü ve en şanslı başkan adayı...

Geçtiğimiz pazartesi günü Alanya Kültür Merkezi'nde düzenlediği görkemli bir törenle ALTSO Başkan Adayı olduğunu resmen açıkladı...

Toplantıda söylediklerine geçmeden önce şunu ifade edeyim...

Mustafa Tuna, hem kendinden hem de ekibinden son derece emin...

Güveni tam...

Bu nedenle sadece bir seçim sürecine değil, Alanya'nın geleceğine odaklandıklarını vurguladı...

"Hedefimiz bir" dedi...

Daha önce ALTSO Meclis Başkanı olarak görev yapan Tuna, geçmişte edindiği oda ve yerel yönetim tecrübelerini Alanya ekonomisi için kullanmaya hazır olduğunun altını çizdi...

Tecrübe ve bilgi birikimi çok önemli...

Bunlar da Mustafa Tuna'da fazlasıyla var...

Bu yola bir makam için değil; sorumluluk almak, hizmet etmek ve Alanya ekonomisini daha güçlü bir geleceğe taşımak için çıktığını ifade etti...

Üyelerin sadece aidat ödeyen değil, kararların merkezinde yer alan bir ALTSO hedeflediklerini anlattı...

Artan maliyetler, finansmana erişim güçlüğü, nitelikli personel eksikliği ve daralan kar marjları gibi sorunlara dikkat çekti...

Tüm sorunları dinleyip ilgili kurumlara taşıma ve sonuçları üyelere bildirme sözü verdi...

Hep "Sonuç odaklı" konuştu...

Kadın girişimciler ve genç iş insanlarına önemli ve olumlu mesajlar vermeyi de ihmal etmedi...

Ve bana göre hepsinden önemlisi, işletme ölçeği veya sektörü fark etmeksizin tüm üyelerin oda hizmetlerinden eşit faydalanacağını vurguladı...

Uzun lafın kısası, Mustafa Tuna neleri yapacağını adı gibi biliyor...

Neleri yapmayacağını da...

Ve ekibiyle birlikte ALTSO'nun başına gümbür gümbür geliyor...

Nokta...

ASAT faturaları çığırından çıktı

"ÇOCUKLUK arkadaşım" diyebileceğim çok eski bir arkadaş, bir dost...

O da benim gibi tek tabanca...

Yalnız yaşıyor yani...

Dün, ASAT'tan gelen fatura mesajını paylaştı benimle...

"Sayın abonemiz" demiş, ASAT...

"Filanca nolu sözleşmeye ait, son ödeme tarihi şu olan 1900 TL olan faturanız düzenlenmiştir...

Linke tıklayarak faturanızı hemen ödeyebilirsiniz"...

Rakamı tekrar yazıyorum...

Bin dokuz yüz Türk Lirası...

Bu arkadaş evine akşamdan akşama gider...

Sabah akşam duş alsın, haftada bir gün çamaşır yıkasın diyelim...

Her gün iki-üç tabak bulaşık yıkasın...

Haydi sizin hatırınız için bu sıcak havalarda her gün iki testi su içsin...

Yine olmaz, denk gelmez...

ASAT faturaları gerçekten çığırından çıktı...

Nokta...

Osman Başkan'ın galibiyet coşkusu

FİLENİN Sultanları...

A Milli Kadın Voleybol Takımı...

Üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu, malumunuz...

Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yendiği maç, televizyondan canlı yayınlandı...

Vatandaşların maçı hep birlikte izleyerek mili heyecana ortak olmaları için Alanya Belediyesi tarafından Atatürk Anıtı önüne dev ekran kuruldu...

Belediye Başkanı Osman Özçelik de, maçı vatandaşların arasında bu dev ekrandan izledi...

Büyük bir coşkuyla, büyük bir heyecanla...

Maç esnasında hop oturup, hop kalkan Osman Başkan'ın maç sonundaki galibiyet sevinci görülmeye değerdi doğrusu...

Elindeki Türk Bayrağı ile ekran başında millilerimize destek veren Osman Başkan'ın bu coşkusuna vatandaşlar da eşlik edince ortaya güzel görüntüler çıktı...

Bizlere bu duyguları yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutlarken, Osman Başkan'ı da tebrik ediyorum...

Nokta...

Eda Huzur mest ediyor

ALANYA sahnelerinin sevilen sanatçılarından Eda Huzur, sahne aldığı mekanlarda dinleyenlerini mest etmeye devam ediyor...

Son olarak Alanya'nın nezih mekanlarından Aylin'de sahne almaya başlayan Eda Huzur, canlı performansıyla müzik ziyafeti verirken fark yaratıyor...

Her pazartesi akşamı sevenlerini Aylin'e davet eden Eda Huzur, "Bizleri tercih eden tüm dostlara gönül dolusu teşekkürlerimizi sunarız" ifadelerini kullandı...

Güçlü sesi ve kendine has yorumlarıyla gönülleri fetheden Eda Huzur'u dinleyenler ise "Gerçekten kulaklarımızın pası siliniyor, Eda Huzur'u dinlemek bizim için bir ayrıcalık" şeklinde konuştular...

İşinin hakkını veren insanları seviyorum...

Nokta...

GÜNÜN KARNESİ

ALANYA iş dünyasında yaptığı başarılı çalışmalarla dikkat çeken, girişimcilik vizyonu, uluslararası turizm projeleri ve bölge ekonomisine sunduğu katma değerin yanı sıra, liderlik ettiği Winners Group bünyesindeki isabetli yatırımlar ve sektördeki yenilikçi adımlarıyla Alanya'dan dünyaya açılan güçlü bir iş modeli ortaya koyarak örnek olan genç ve başarılı iş insanı, Winners Group Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karadağ’a...

ÇOK YILDIZLI PEKİYİ

