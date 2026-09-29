BORSA İstanbul’da (EBEBK) koduyla işlem gören Ebebek Mağazacılık A.Ş.’den dikkat çeken bir satış kararı geldi. Şirket, tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Tuna Çocuk Gereçleri A.Ş.’deki yüzde 100 oranındaki payını satarak söz konusu şirketteki ortaklığını tamamen sonlandırdı.

Satış işleminin ayrıntıları Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimle kamuoyuna duyuruldu. Açıklamaya göre payların tamamı toplam 55 milyon 421 bin 400 TL bedel karşılığında 6 gerçek kişiye devredildi.

YÖNETİM KURULUNDAN SATIŞ KARARI

KAP’a yapılan açıklamaya göre Ebebek Yönetim Kurulu, 23 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda Tuna Çocuk Gereçleri A.Ş.’de sahip olunan payların tamamının satılmasına onay verdi.

Alınan kararın ardından satış işlemleri için süreç başlatıldı. Taraflar arasında gerçekleştirilen işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte devir gerçekleşti.

55 MİLYON 421 BİN 400 TL’YE DEVREDİLDİ

Satış sözleşmesi kapsamında Tuna Çocuk Gereçleri A.Ş.’nin yüzde 100’ünü temsil eden payların tamamı, 24 Eylül 2026 tarihi itibarıyla 6 gerçek kişiye devredildi.

İşlemin toplam bedelinin 55 milyon 421 bin 400 TL olduğu açıklandı. Böylelikle Ebebek Mağazacılık A.Ş.’nin söz konusu şirkette herhangi bir ortaklık payı kalmadı.

ORTAKLIK TAMAMEN SONA ERDİ

Gerçekleştirilen satış, kısmi bir hisse devri yerine şirketin tamamını kapsadı. Ebebek’in yüzde 100 hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığındaki paylarının tamamının devredilmesiyle birlikte iki şirket arasındaki ortaklık ilişkisi de sona erdi.

Satışın 6 gerçek kişiye yapılması ise KAP açıklamasında yer alan dikkat çekici ayrıntılardan biri oldu.

ÜRETİM FAALİYETLERİ ŞUBAT AYINDA DURDURULMUŞTU

Tuna Çocuk Gereçleri A.Ş.’ye ilişkin satış kararından önce üretim faaliyetlerinin durdurulması yönünde de adım atılmıştı.

KAP açıklamasında, şirketin üretim faaliyetlerinin kârlılık ve verimlilik kriterleri çerçevesinde yapılan değerlendirmeler sonucunda 25 Şubat 2026 tarihinde durdurulduğu hatırlatıldı.

Bu kararın üzerinden yaklaşık 7 ay geçmesinin ardından şirketin hisselerinin tamamının satışı gerçekleştirildi.

SATIŞ SÜRECİ TAMAMLANDI

23 Eylül’de yönetim kurulunun onay verdiği satış, 24 Eylül itibarıyla payların devredilmesiyle tamamlandı. Böylece üretim faaliyetleri daha önce durdurulan bağlı ortaklık, 55,4 milyon TL’yi aşan bedelle el değiştirmiş oldu.

Ebebek Mağazacılık A.Ş. ise gerçekleştirilen devirle birlikte Tuna Çocuk Gereçleri A.Ş.’deki yüzde 100 oranındaki ortaklığını tamamen sonlandırdı.