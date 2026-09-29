THY Avrupa Ligi’nde ikinci hafta heyecanı Fenerbahçe Tarfin-Bayern Münih karşılaşmasıyla devam edecek. İstanbul’da oynanacak mücadelede iki ekip de haftayı galibiyetle kapatmak için parkeye çıkacak.

MAÇ SAAT 20.45’TE BAŞLAYACAK

Fenerbahçe Tarfin ile Bayern Münih arasındaki karşılaşma 29 Eylül Salı günü saat 20.45’te oynanacak.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Basketbolseverlerin merakla beklediği mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SON 10 MAÇTA BAYERN ÜSTÜN

İki takımın son 10 karşılaşmasında Bayern Münih 6 kez galip gelirken, Fenerbahçe 4 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Bu maçlarda toplam sayı ortalamasının yaklaşık 151 seviyesinde gerçekleşmesi, iki ekip arasındaki karşılaşmalarda tempolu ve hücum odaklı basketbolun öne çıktığını gösteriyor.

FENERBAHÇE GALİBİYET PEŞİNDE

Fenerbahçe Tarfin, ikinci hafta mücadelesinde taraftarı önünde kazanarak EuroLeague’de yoluna galibiyetle devam etmek istiyor.

Sarı-lacivertliler ile Bayern Münih arasındaki karşılaşmanın özellikle hücum temposu ve dış atış performansı açısından dikkat çekici geçmesi bekleniyor.