İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen “fon” soruşturması kapsamında, şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal ile babası Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında iki şüphelinin mal varlıklarına el konulmasına da karar verildiği bildirildi.

İKİ İSİM HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen bazı işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada Melis Sütşurup Sandal ve Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı verildi.

Aynı karar kapsamında iki şüphelinin mal varlıklarına yönelik tedbir uygulanarak el koyma kararı alındığı belirtildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın farklı kişi ve kuruluşlar yönünden devam ettiği belirtiliyor.

Soruşturma kapsamında daha önce de çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapılmış, bazı isimler hakkında tutuklama ve mali tedbir kararları verilmişti.

Anadolu Ajansı’nın 29 Eylül tarihli haberine göre aynı kapsamda adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 5’i tutuklanmıştı.

Melis Sütşurup Sandal ve Cihan Sütşurup hakkında yürütülen yargısal süreç ise henüz sonuçlanmış değil.