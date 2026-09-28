"ALANYA'DA kiralık ve satılık dairelerin sayısında da ciddi bir artış var...

İlk defa bu yıl bu kadar fazla kiralık ve satılık konut görülüyor...

Bunun temel nedenlerinden biri talebin azalması...

Alanya'da artık ciddi bir göç de başladı...

Yıllardır burada yaşayıp tutunamamış insanlar var...

İşleri çok iyi olmayan, asgari ücretle yaşayan insanlar Alanya'dan taşınıyor...

Ancak burada yıllardır çalışan ve ticari olarak belirli bir noktaya gelmiş insanlar kalıcı oluyor...

Bu durum çok fazla görünür değil ancak Alanya'dan ciddi bir göç olduğunu kabul etmek gerekiyor... Bazı insanlar köylere taşınıyor ve buradaki evlerini gelir elde etmek amacıyla kiraya veriyor... Bazıları ise evlerini satıyor...

Emlakçılar artık iş yerlerini kapatmaya başladı.

Müteahhitler de artık konut üretimlerini yavaşlattı...

Maliyetler çok arttı...

Bir yandan da insanların alım gücü çok düşük, krediler yüksek ve yabancıların ilgisi azaldı...

Bu sorunlara müdahale edilmezse Alanya'da sıkıntılar baş göstermeye başlayacak...

Böyle devam ederse gerçekten kışın Alanya'yı çok zor günler bekliyor...

Daha önce de defalarca uyardık...

Tedbir alınması gerekiyor"...

GÖRÜNEN KÖY KILAVUZ İSTEMEZMİŞ

Yukarıdaki cümleler bana ait değil...

Alanya Emlakçılar Derneği (ALEMDER) Başkanı Özgür Erbaş'a ait...

Emlak piyasasının geldiği son durumu bu cümlelerle özetlemiş...

Açıklamayı okuyunca aklıma ilk şu geldi...

"Eee şeytanın parmağı yok ki gözünü çıkarsın"...

Şunun için...

Çok uzaklara gitmeye gerek yok...

Yakın geçmişte Alanya'da ev kiraları başta olmak üzere, konut fiyatları öyle saçma sapan boyutlara gelmişti ki, tabiri caizse "Kör tuttuğunu öpüyordu"...

Kimse kusura bakmasın ama mülk sahipleri o kadar şımarmışlardı ki, özellikle kiralık konut anlamında yerli vatandaşları muhatap bile almıyorlardı...

Bu devran hep böyle gidecek zannettiler...

Ama gitmedi...

Gitmesi de mümkün değildi zaten...

Her ne kadar "Küresel ekonomik durumun etkisi" filan denilse de, bana göre durumun bu noktaya gelmesinde mülk sahiplerinin rolü büyük...

Hepsini aynı kefeye koymak elbette doğru olmaz ama çoğunluk böyle...

Durum böyle olunca Alanya'dan kaçışlar hızlandı...

Kafanızı nereye çevirseniz satlık ya da kiralık tabelası görüyorsunuz...

Kendimden biliyorum...

İkamet ettiğim konutun alt katı boş, üst katı boş...

Tam karşıdaki binada iki tane boş daire var...

Aylardan beri ne satın alan var ne de kiralayan...

Hatta "Dönüp bakan bile yok" desem, abartmış olmam...

Alanya'nın geldiği son nokta tam da bu...

Kaçan kaçana yani...

Tutabilene aşk olsun...

Nokta...

Kitap Fuarı'nın havasını soluyun

ALANYA Belediyesi tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen Alanya Kitap Fuarı, “800 Yıllık Mirasın Gölgesinde” temasıyla kapılarını kitapseverlere açtı...

Alanya’nın kültür ve sanat takviminde önemli bir yer edinen Kitap Fuarı, 10 gün boyunca kitap, edebiyat ve söyleşi buluşmalarına ev sahipliği yapacak...

Farklı yayınevlerinin stantlarının yer aldığı fuarda edebiyattan tarihe, araştırma kitaplarından çocuk yayınlarına kadar farklı türlerde binlerce eser okurlarla buluşacak...

10 gün boyunca düzenlenecek söyleşi ve imza etkinliklerinde yazarlar, Alanyalı okurlarla bir araya gelecek...

Kitapseverler, takip ettikleri yazarlarla sohbet etme ve kitaplarını imzalatma fırsatı bulacak...

Böyle etkinlikleri son derece önemsiyorum...

Ülkemizde kitap okuyan insan sayısı maalesef arzu edilen düzeyde değil...

Bu nedenle insanları kitap okumaya teşvik etme konusunda daha fazla gayret gösterilmeli...

Eski belediye binası arkasında açılan fuarı ziyaret etmenizi, en azından şöyle bir gezip, havasını solumanızı şiddetle tavsiye ederim...

Nokta...

Yaya geçidinde kazalar bitmiyor

GEÇTİĞİMİZ günlerde Alanya Öğretmenevi yakınındaki bir yaya geçidine dikkat çekmiş ve "Yaya geçidi ölüm geçidi olmasın" başlıklı yazıyla ilgilieri uyarmıştım...

Bu uyarımın ardından iki, bilemediniz üç gün geçtikten sonra bir kaza haberi geldi...

Konakladığı otelden çıkıp, karşıya geçmek isteyen yabancı turiste, söz konusu yaya geçidinde araba çarpmış...

Allah'tan kaza ölümle sonuçlanmamış...

Yaralanan turist, hastanede tedavi altına alınmış...

Hanımlar, beyler bakın...

Bu noktada meydana gelen bu kaza ilk değil...

Son da olmayacak...

Gerekli tedbirler alınmadığı sürece bu tür kazalar meydana gelmeye devam eder...

İlgilisi, yetkilisi, sorumlusu her kimse ya da kimlerse...

Tedbir alın...

Bu kadar basit...

Atla deve değil yani...

Nokta...

Hilmi Başkan'dan 'Şenlik' teşekkürü

İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er, geçtiğimiz günlerde Keçiboynuzu şenliğine katılarak destek verdi...

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Er, şu ifadeleri kullandı...

"İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatımızı temsilen 2. Alanya Keçiboynuzu Hasat Şenliğine katıldık...

Alanya’mızın tarımsal üretimi anlamında önemli yeri olan Keçiboynuzu üretiminin yaygınlaştırılması ve tanıtımı noktasında bu şenliğin yapılmasında emeği geçen başta Birlik Başkanı Sayın Duran Yılmaz’a, Alanya Belediyesi ile Ticaret Odası’na teşekkür ederken, daha nice verimli hasatlar diliyorum"...

Son tahlilde Hilmi Başkan, Alanya'nın her noktasında boy göstermeye devam ediyor...

Nokta...

GÜNÜN KARNESİ

ALANYA'NIN en güçlü sivil toplum kuruluşlarının başında gelen Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) başkanlığına aday oduğunu resmen açıkladıktan sonra ortaya koyduğu gerçekçi ve değerli projelerle esnafın umudu haline gelen, sahada yaptığı çalışmalarla gönülleri fetheden, yaklaşan seçim öncesinde topladığı puanlarla rakibinin önüne geçtiği gözlenen, Alanya iş dünyasının sevilen ve sayılan isimlerinin başında gelen, ekonomi bilgisiyle de göz dolduran Mustafa Tuna'ya...

ÇOK YILDIZLI PEKİYİ