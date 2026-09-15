HER ne kadar eylül ayının ikinci yarısına girmiş olsak da turizm sezonu henüz bitmiş değil...

Sezon devam ediyor ancak istenen ya da beklenenin çok uzağında...

Oteller dolu belki ama esnafa, ekonomiye katkısı aynı boyutta değil...

Son zamanlarda kiminle konuşsam, kiminle muhatap olsam, kime dokunsam "Bin ah" işitiyorum...

Özellikle de esnaf kesiminden...

Alanya'yı çok ama çok zor bir kış mevsiminin beklediğini söylüyorlar...

"Bunlar daha iyi günlerimiz" diyorlar...

Turizm sezonunun Alanya esnafı açısından umulanın çok çok altında seyrettiğini vurguluyorlar...

İnşaat ve emlak sektörünün de sekteye uğramasıyla birlikte yaranın daha da büyüdüğünü ve artık pansuman kabul etmediğini ifade ediyorlar...

Şöyle bir bakıyorum etrafıma...

Gerçekten de öyle...

Halinden memnun olan, "Buna da şükür" diyen kimse yok...

Çok sayıda esnaf, "Kepenk kapatsam mı dayanmaya çalışsam mı" ikilemi içinde...

Dayanmaya çalışsa nasıl başaracak...

Bunu bilen de yok...

Her şeyi bir kenara bırakın, sadece kira fiyatları bile tek başına "Pes artık" dedirtmeye yetiyor da artıyor bile...

Bu köşede sık sık vurguluyorum, mülk sahiplerini biraz daha insaflı olmaya davet ediyorum...

Ama "Bana mısın" diyen yok...

"Kör tuttuğunu öpüyor" misali, herkes kafasına göre takılmaya devam ediyor...

Önümüzdeki kış mevsimi için Alanya adına beklentiler hiç olumlu değil...

Çok sayıda esnafın kepenk kapatması bekleniyor...

Bunlar sadece benim beklentilerim, benim düşüncelerim değil...

Genel anlamda beklenti böyle...

Keşke bu kadar olumsuz tablo çizmek zorunda kalmasaydım...

Ancak görünen fotoğraf tam da bu...

Alanya adına, esnaf adına gerçekten üzülüyorum...

Alanya kendi kendine fazlasıyla yeten bir kent aslında...

Ama bunun kıymetini maalesef bilmiyoruz, bilemiyoruz...

Nokta...

AK Partili gençler Alanya'da buluştu

ADALET ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Ersoy ve ekibi, modifiye araç tutkunu gençleri Alanya'da buluşturdu...

AK Parti Antalya İl Başkanlığı'ndan etkinlikle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi...

"AK Gençlik Antalya-Alanya’da Modifiye ve Otomobil Buluşması...

AK Gençlik Antalya olarak, Alanya Gençlik Kollarımızın düzenlediği modifiye ve otomobil buluşmasında gençlerimizle bir araya geldik...

Otomobil ve modifiye tutkusu etrafında buluşan gençlerimizle sohbet ettik, araçlarını yakından inceledik ve güzel bir akşam geçirdik...

Programda emeği geçen Alanya Gençlik Kollarımıza ve katılım sağlayan tüm gençlerimize teşekkür ediyoruz...

Antalya’nın her ilçesinde gençlerimizle buluşmaya devam edeceğiz"...

Son tahlilde AK Pati Gençler Alanya'da büyüklerinden daha iyi çalışıyorlar...

Görünen köy klavuz istemez...

Nokta...

Alaaddin Işık'ın 'Baba' paylaşımı

ALANYA Belediye Meclisi Üyesi Alaaddin Işık, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı...

Babası İbrahim Işık'ın doğum günü nedeniyle paylaştığı aile fotoğrafına not düşen Alaaddin Işık, şu ifadeleri kullandı...

"Nice mutlu yaşlara canım babam...

Rabbim başımızdan eksik etmesin...

Sağlıkla, mutlulukla İnşallah"...

Alanya'nın genç kuşak siyasetçilerinden Alaaddin Işık'ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni alırken, fotoğrafla ilgili duygusal yorumlar da yapıldı..

Alanya Belediye Meclisi'nde partisinin grup sözcülüğü görevini de üstlenen Alaaddin Işık, hem siyaset hem de iş yaşamında yoluna emin adımlarla devam ediyor...

Böyle çalışkan, dinamik, akıllı, başarılı ve genç siyasetçileri seviyorum...

Ve doğru yaptıkları sürece sonuna kadar destekliyorum...

Alanya'nın geleceği bu gençlere emanet...

Nokta...

Türkdoğan eşini kutladı

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, eşi Besna Türkdoğan'ın yeni yaşını kutladı...

Sosyal medya hesabından eşi ve çocukları ile birlikte çekilmiş fotoğrafı paylaşan Başkan Türkdoğan, şu ifadeleri kullandı...

"Ad günün kutlu olsun…

Sağlıklı, huzurlu ve mutlu nice yaşların olsun kıymetli eşim"…

Biri erkek biri kız iki çocuk sahibi olan Mustafa ve Besna çiftini kutluyorum...

Genç çifte çocukları ile birlikte mutlu, huzurlu, keyifli bir hayat diliyorum...

sevmek ve sevilmek güzel şey...

Nokta...

GÜNÜN KARNESİ

ADALET ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Kadın Kolları Başkanı olarak yaptığı başarılı çalışmalarla dikkat çekerken partisine önemli katkılar sağlayan, kadınlarımızın aktif siyaset yaşamında daha fazla yer almasına öncülük eden, güleryüzlü ve samimi tavırlarıyla insanların sevgi ve saygısını kazanan, AK Partili kadınlar tarafından düzenlenen her türlü etkinliğe liderlik yapan, örnek kadın siyasetçi olarak parmakla gösterilen isimlerin başında gelen Fatma Anılgan'a...

ÇOK YILDIZLI PEKİYİ