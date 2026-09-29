Çılgın Sayısal Loto’da haftanın ilk çekilişi 28 Eylül Pazartesi akşamı saat 21.30’da gerçekleştirildi. Çekilişin ardından ana numaraların yanı sıra Joker ve SüperStar numaraları da açıklandı.

KAZANDIRAN NUMARALAR BELLİ OLDU

28 Eylül 2026 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran ana numaralar 1, 23, 57, 66, 88 ve 90 olarak belirlendi. Joker 3, SüperStar ise 10 oldu.

Çekiliş sonucunda 6 bilen çıkmadı. Böylece büyük ikramiye 718 milyon 81 bin 559 lira 51 kuruşa ulaşarak devretti.

5 BİLEN İKİ KİŞİYE 1,5 MİLYON TL

İkramiye dağılımında 5 bilen 2 kişi, kişi başına 1 milyon 568 bin 281,55 TL kazandı. 4 bilen 213 kişiye 14 bin 725,60 TL, 3 bilen 8 bin 237 kişiye 951,95 TL, 2 bilen 123 bin 894 kişiye ise 94,90 TL ikramiye düştü.

SüperStar kategorisinde ise 4+SüperStar bilen bir kişi 736 bin 280 TL kazandı. 3+SüperStar bilen 23 kişiye 95 bin 195 TL, 2+SüperStar bilen 411 kişiye ise 2 bin 500 TL ikramiye verildi.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIYOR?

Çılgın Sayısal Loto’da oyuncular 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 numara seçiyor. Çekilişte belirlenen altı ana numaranın tamamını doğru tahmin eden kuponlar büyük ikramiye kategorisine giriyor.

SONUÇLAR NEREDEN SORGULANABİLİR?

Kupon sahipleri 28 Eylül çekilişine ait sonuçlarını Milli Piyango Online’ın resmi sonuç sorgulama ekranından kontrol edebiliyor. Kazandıran ana numaralarla birlikte Joker, SüperStar ve ikramiye kategorileri de sonuç ekranında görüntülenebiliyor.

Bir sonraki Çılgın Sayısal Loto çekilişinin 30 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 21.30’da yapılması planlanıyor.