Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması genişlerken, eski belediye yöneticileri, çalışanlar ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında adli işlemler sürüyor. Kırıkkale merkezli 4 ilde gerçekleştirilen son operasyonun ardından gözaltına alınan 35 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın; suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlamalarını kapsadığı bildirildi.

ESKİ İMAR MÜDÜRÜNÜN MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturmanın öne çıkan isimlerinden eski Yahşihan Belediyesi İmar Müdürü ve iş insanı Ulaş Biçer’in mal varlığına yönelik de tedbir uygulandı. Soruşturma kapsamında Biçer’in ev ve araçları ile Bodrum’da bulunan lüks yatına el konulduğu bildirildi. Kaynakta, Biçer’in el konulan varlıklarının toplam değerinin 541 milyon liraya ulaştığı ve bu tutarın belediyenin 120 milyon liralık yıllık bütçesinin yaklaşık 4,5 katına karşılık geldiği öne sürüldü. Ayrıca Biçer’le bağlantılı olduğu belirtilen “Kuzey Proje Geo Danışmanlık” isimli şirket hakkında da el koyma işlemi uygulandığı aktarıldı. Açık kaynaklarda ev, araç ve yata yönelik el koyma işlemi doğrulanırken, 541 milyon liralık toplam değer konusunda kamuya açık resmi bir açıklamaya ulaşılamadı.

SORUŞTURMA BELEDİYENİN FARKLI DÖNEMLERİNE UZANDI

Dosyada belediyeyi farklı dönemlerde yöneten isimler de bulunuyor. AK Parti’den seçilen eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile MHP’den seçilen eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz son operasyon kapsamında işlem yapılan isimler arasında yer aldı. Şüpheli listesinde eski ve mevcut belediye yöneticileri, belediye personeli, meclis üyeleri ve iş insanlarının bulunması, soruşturmanın yalnızca belirli bir görev dönemindeki tek bir işlemle sınırlı olmadığını gösteriyor.

DAHA ÖNCE DE İRTİKAP DOSYASI AÇILMIŞTI

Yahşihan Belediyesi hakkındaki adli süreç yeni başlamadı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 19 Eylül 2025’te başlatılan “icbar yoluyla irtikap” soruşturmasında Ahmet Sungur’un yanı sıra belediye yöneticileri ve eski İmar Müdürü Ulaş Biçer de gözaltına alınmış, Sungur ve Biçer’in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmıştı. Açılan davada mahkeme, 30 Nisan 2026’da Sungur, Celal Yıldırım, Semih Aksakal ve Ulaş Biçer’e 6 yıl 8’er yıl hapis cezası verdi.

YENİ DELİLLERLE DOSYA GENİŞLETİLDİ

Son soruşturmada ise daha önce bazı şüpheliler hakkında verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararların, elde edilen yeni deliller üzerine kaldırıldığı ve dosyaların yeniden değerlendirmeye alındığı bildirildi. Bunun ardından gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonda şüphelilerin ikametleri, iş yerleri ve bağlantılı olduğu değerlendirilen adreslerde aramalar yapıldı; belge ve dijital materyallere el konuldu. Eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un evinde bulunan paraların da sayılarak adli emanete alındığı açık kaynaklara yansıdı.

EL KOYMA KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Yolsuzluk ve mal varlığı incelemelerini içeren soruşturmalarda taşınmaz, araç, şirket hissesi, banka hesabı veya diğer ekonomik değerlere el konulması, söz konusu mal varlığının suçtan elde edildiğinin kesinleştiği anlamına gelmiyor. El koyma, soruşturma veya kovuşturma devam ederken mal varlığının devredilmesini, gizlenmesini ya da elden çıkarılmasını önlemeye yönelik bir koruma tedbiri niteliği taşıyor. Malların suçtan kaynaklandığına ve müsadere koşullarının oluştuğuna ilişkin nihai değerlendirme ise yargılama sürecinde mahkeme tarafından yapılıyor.

İMAR VE İHALE İŞLEMLERİ NEDEN İNCELENİYOR?

Belediyelerde imar uygulamaları, ruhsatlandırma, taşınmaz işlemleri ve kamu ihaleleri yüksek ekonomik değer oluşturabilen idari süreçler arasında bulunuyor. Bu nedenle yolsuzluk soruşturmalarında ihale dosyaları, ruhsat ve imar kararları, ödeme kayıtları, şirket bağlantıları, para hareketleri ve şüphelilerin mal varlıklarındaki değişimler birlikte incelenebiliyor. İncelemelerin amacı, kamu görevi sırasında alınan kararlarla kişisel veya ticari menfaat arasında hukuka aykırı bir bağlantı bulunup bulunmadığının ortaya çıkarılması.

ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Son operasyonda gözaltına alınan 35 şüphelinin adliyeye sevk edilmesiyle soruşturma savcılık aşamasında devam ediyor. Savcılık ifadelerinin ardından şüpheliler hakkında serbest bırakma, adli kontrol veya tutuklama talebi gibi farklı işlemler gündeme gelebiliyor. Soruşturmadaki suçlamalar ve el koyma tedbirleri kesinleşmiş mahkûmiyet anlamına gelmediğinden, dosyada yer alan kişiler hukuken haklarında kesinleşmiş bir hüküm bulunmadığı sürece masumiyet karinesinden yararlanıyor.