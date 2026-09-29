Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a verilen yaptırımları resmi olarak duyurdu. Kurul tarafından yapılan açıklamaya göre, tecrübeli çalıştırıcı müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 1 resmi müsabakadan men edildi.

Söz konusu ihlal nedeniyle men cezasının yanı sıra Buruk'a 100 bin TL idari para cezası kesildiği bildirildi. Alınan bu yaptırım kararı doğrultusunda, Galatasaray'ın oynayacağı Kasımpaşa mücadelesinde Okan Buruk takımının başında sahaya çıkamayacak.

FUTBOLCULARA YÖNELİK KARARLAR NELER?

Disiplin kurulunun değerlendirmesi sonrasında açıklanan dosyada futbolculara yönelik cezalar da netleşti. PFDK'nın aktardığı resmi verilere göre, Galatasaraylı futbolcu Lesley Ugochukwu'ya da 2 resmi müsabakadan men cezası verildi. Teknik heyet ve oyuncu kadrosundaki bu eksiklerin ardından, takımın Kasımpaşa karşısındaki planlamasının yeniden şekillenmesi bekleniyor.