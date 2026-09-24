ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) seçim tarihi netleşti...

Buna göre seçimler 10 Ekim Cumartesi günü Alanya Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak...

Seçimlerde iki aday yarışacak, malumunuz...

Mevcut Başkan Eray Erdem...

Mustafa Tuna...

Önce şunu söyleyeyim...

Seçim süreci bugüne kadar Alanya'ya yakışır bir şekilde, son derece olgun ve seviyeli geçiyor...

İki aday da bel altı vuruşları yapmaktan özenle kaçındı...

Sadece projelerini anlattılar...

Yapacaklarını, hedeflerini aktardılar...

Kırmadan, dökmeden sadece kendilerini ifade ettiler...

İyi de yaptılar...

MUSTAFA TUNA ÖNDE GÖRÜNÜYOR

Seçimlere üç aşağı beş yukarı 15 gün gibi bir süre kaldı...

Bu süre içinde ne kadar değişir bilemiyorum ancak, şu andaki fotoğrafa baktığımız zaman Mustafa Tuna bir, hatta bir kaç adım önde görünüyor...

Eray Erdem'in, başkan olarak geride bıraktığı dört yılda ister istemez bazı handikapları oluştu...

Bir önceki seçimlerde kendisine oy veren ancak memnun edemediği bir kesim var...

Böyle olması da gayet doğal...

Herkesi aynı anda, aynı şekilde memnun edebilmek mümkün değil çünkü...

Siyaset biliminde "İktidarın yıpranmışlığı" ya da "Metal yorgunluk" denir buna...

Liderin, yönetimde kaldığı süre içinde gücünü, toplumsal kredisini ve sorun çözme yeteneğini kaybetmesi durumunu ifade eder...

Bu durum, Eray Erdem adına dezavantaj olurken, Mustafa Tuna adına avantaj sağlıyor...

Tuna ve ekibi, yorulmamış, yıpranmamış, taze kan olarak görülüyor...

İşte bunun için diyorum, "Tuna bir kaç adım önde" diye...

ERAY ERDEM'DEN NAZİK ZİYARET

Yukarıda "Seçim süreci Alanya'ya yakışır şekilde geçiyor" dedim ya...

Bu cümlenin fazlası var, eksiği yok...

En güzel örneği de Eray Erdem'in, rakibi Mustafa Tuna'nın seçim ofisini ziyaret etmesi...

Mustafa Tuna ve ekibi, yapmacık olmayan gerçekten samimi ve içten duygularla misafir ettiler...

Bu hareketler, gözlere, kulaklara ve gönüllere hoş gelen güzel hareketler...

Kim kazanırsa kazansın ya da kim kaybederse kaybetsin ama gönüller kırılmasın...

KAZANAN ALANYA OLSUN

Her zaman vurguladığım gibi...

ALTSO, 6 bini aşkın üyesiyle bu memleketin en önemli sivil toplum kuruluşu...

Bir anlamda Alanya ekonomisinin lokomotifi...

Son tahlilde bu devasa yapının yeni yönetimi kısa süre sonra belli olacak...

Umarım kazanan ALTSO olur...

Ve sonuçta Alanya...

Nokta...

Mahalle takımları futbola doyacak

MAHALLE kültürü içinde büyümüş, yetişmiş, olgunlaşmış birisi olarak mahalle takımı kavramının ne kadar önemli hatta ne kadar kutsal olduğunu çok iyi bilirim...

Bizim zamanımızda mahalle takımları arasındaki rekabet, bugün dört büyükler dediğimiz takımlar arasındaki rekabetten daha anlamlı, daha heyecanlı olurdu...

Alanya Belediye Başkanı Osman Özçelik'i danışmanlığını da yapan Alanya Belediyespor Başkanı Faruk Konukçu da kuşak olarak üç aşağı beş yukarı bizimle aynı olduğu için olsa gerek, Alanya Mahalle Ligi Projesine önayak oldu...

44 takımın katılacağı 1. Alanya Mahalle Ligi Dr. Ali Nazım Köseoğlu Sezonu maçları yakında başlayacak...

Turnuvanın kura çekimi geçtiğimiz günlerde yapıldı...

Hanımlar, beyler bakın...

"Aman canım sonuçta top oynayacaklar" diyerek bu organizasyonu küçümsemeyin...

Alanya'da mahalleler arası ilişkilerin güçlenmesi adına son derece önemli...

Böyle güzel bir organizasyona öncülük eden Faruk Konukçu'yu yürekten kutluyorum...

Eğriye "Eğri", doğruya "Doğru"...

Nokta...

Alanya'dan Doğu Anadolu'ya çıkarma



NİMET Küçükyılmaz...

Geçmiş dönemlerde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Kadın Kolları yönetiminde de görev yapmış olan bir isim...

Şimdilerde tur organizasyonları yapmakla meşgul...

Geçtiğimiz günlerde oldukça güzel ve keyifli bir Doğu Anadolu turuna imza attı...

Tura katılanlar, Malatya, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Tatvan, Van, Ağrı, Doğubeyazıt, Iğdır, Kars, Erzurum, Erzincan ve Sivas'ı kapsayan tura katılanlar, bölgenin güzelliklerini keşfederken büyük keyif aldılar...

Bir hafta boyunca tarih ve doğayla baş başa kalma fırsatını yakalayanlar, tura öncülük eden Nimet Küçükyılmaz'a teşekkür ederken, "Gerçekten muhteşem keyifli günler geçirdik" ifadelerini kullandılar...

Siyasette olduğu kadar tur organizasyonu işinde de eşiyle birlikte fark yaratmaya devam eden Nimet Küçükyılmaz, "Bizi izlemeye devam edin" dedi...

Böyle başarılı insanları seviyor ve sonuna kadar destekliyorum...

Nokta...

ADD Alanya'dan İYİ Parti'ye davet

ATATÜRKÇÜ Düşünce Derneği (ADD) Alanya Şube Başkanı Gökhan Sipahioğlu, İYİ Parti İlçe Başkanı Hilmi Er'i ziyaret ederek, Cumhuriyet Balosu'na davet etti...

Sosyal medya hesabından davet için teşekkür mesajı yayınlayan Başkan Er, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları çerçevesinde düzenlenecek olan etkinlik ile alakalı davetiyelerini ileten Sayın Gökhan Sipahioğlu’na ve kıymetli heyetine teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyoruz...

Cumhuriyetimizin kurucusu ve banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün her daim çizdiği yoldan ilerlemeye ve değerlerini savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı...

Bu muhteşem baloyu ben de sabırsızlıkla bekliyorum doğrusu...

Nokta...

GÜNÜN KARNESİ

BAĞIMLILIKLA mücadele konusunda ülkenin en önemli ve en etkin kuruluşu olan Yeşilay'ın Alanya şubesi tarafından yapılan çalışmalarda etkin rol oynayan ve önemli katkılar sunan, tamamen gönüllülük esasına dayalı sistem için elinden geleni severek yapan, yaptığı işe inanan, bağımlısı olduğu maddeden kurtulmak isteyen vatandaşlara yardım elini uzatan ve bu anlamda takdire şayan çalışmalara imza atan Yeşilay Alanya Kadın Komisyonu Başkanı Burcu Erdoğan'a...

ÇOK YILDIZLI PEKİYİ