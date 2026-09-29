​ALANYA Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nda (ALESO) Nuri Demir başkanın ardından bayrağı devralan Ali İhsan Özdemir’in performansı uzun süre merak konusu olmuştu.

​"Böyle bir kıyaslama neden yapıldı?" diyenler çıkabilir.

Çok da haklılar; bu ülkede ikinci adamdan birinci adam, yani gerçek bir lider pek az çıkar. Ama bu kez çıktı!

​Nuri başkanın fırtına gibi estiği o başarılı dönem geride kaldı ve 20 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen 26. Olağan Genel Kurul'da koltuğa Ali İhsan Özdemir oturdu.

Aslında Özdemir bu odaya hiç de yabancı değil; odada alınan her kararın, atılan her adımın tam mutfağındaydı.

Esnafın içinden gelen, çıraklıktan bu yana bu camianın tozunu yutmuş bir isim olarak göreve yabancılık çekmeden hızlıca uyum sağladı.

​Bugün geldiğimiz noktada, sadece geçmişin mirasını korumakla kalmıyor, aynı zamanda çıtayı çok daha yukarı taşıyor.

Göreve geldiği günden bu yana sergilediği tutumla harika bir başlangıç yapan Özdemir başkan, sahada adeta rüzgâr estiriyor. Yakından takip ediyoruz; gidişatı son derece güçlü, kararlı ve vizyoner adımlarla ilerliyor.

​Hele ki ticaretin can çekiştiği, esnafın burnundan soluduğu, açılan dükkândan çok kapananın konuşulduğu bu zor ve sancılı dönemde; Özdemir başkan her yere, her derde ve her soruna yetişiyor.

Sadece ticari hayatın değil, sosyal hayatın da tam merkezinde yer alıyor. Sorunların üzerine gitmekten çekinmeyen yapısıyla kriz anlarında kalkan oluyor.

​Onun benimsediği ve her fırsatta dile getirdiği çok kıymetli bir ilkesi var: "Odalar esnafın baba evidir ve her esnaf o evin bir parçası, ailenin bir mensubudur."

​İşte bu şiarla hareket eden Özdemir, kapısını çalan her esnafın derdiyle hemhal oluyor, odayı sadece evrak işlerinin yürütüldüğü soğuk bir kurum değil, dertlerin paylaşıldığı sıcak bir yuva haline getiriyor.

Çalışmalarında da her zaman esnafın haklarını korumaya yönelik net bir duruş sergileyen Özdemir, konuya dair demeçlerinde şu vizyoner vurguları öne çıkarıyor: "Bizim kapımız da gönlümüz de esnafımıza sonuna kadar açık. Esnaf bu şehrin omurgasıdır; esnaf yaşarsa Alanya yaşar. Zor günlerden geçiyoruz, farkındayız. Ancak hiçbir esnafımız kendini yalnız hissetmesin; bizler bu ailenin fertleri olarak her an omuz omuza vermeye, sorunları birlikte göğüslemeye ant içtik."

​İşte bu samimi yaklaşım, sahadaki bu yoğun mesai ve olayların mutfağından gelip liderlik koltuğuna oturma becerisi,

Ali İhsan Özdemir'in adını şimdiden esnafın gönlüne altın harflerle yazdırdı. Alanya esnafı artık daha güçlü, daha umutlu ve yarınlara daha güvenle bakıyor. Yolu ve bahtı açık olsun.

​Esen kalın...