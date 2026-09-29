Uşak'ın Banaz ilçesinde faaliyet gösteren 54 yıllık sanayi kuruluşu Uşak Seramik, borç yapılandırması amacıyla konkordato başvurusunda bulundu. Banaz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 29 Eylül 2026 tarihli kararıyla şirkete geçici mühlet verilerek üç kişilik konkordato komiser heyeti atandı.

Sözcü'nün aktardığı habere göre, mahkeme kararı doğrultusunda şirket aleyhine imtiyazlı alacaklar dışında yeni icra ve iflas takibi başlatılamayacak. Daha önceden başlamış olan takipler geçici süreyle durdurulurken, rehinli alacaklar için takip yapılabilecek ancak rehinli malların satışı engellenecek.

ÖDEME KRİZİ NASIL BAŞLADI?

Konkordato sürecinden kısa bir süre önce, şirketin ihraç ettiği özel sektör borçlanma araçlarında sıkıntı yaşanmıştı. 22 Eylül'de yapılması planlanan itfa ve kupon ödemeleri zamanında gerçekleştirilememişti. Yönetim bu durumu operasyonel bir aksaklık olarak açıklamış ve işlemlerin 23 Eylül'de tamamlanacağını bildirmişti.

BORSADA YATIRIMCIYI NE BEKLİYOR?

Şirketin konkordato talebi sonrası Borsa İstanbul yönetimi hızlı bir adım atarak USAK paylarını Yakın İzleme Pazarı'na dahil etti. Hisselerin işlem sırası 30 Eylül'de kapatılırken, işlemlerin 1 Ekim itibarıyla yeni pazarda devam edeceği açıklandı. Yakın İzleme Pazarı, finansal durumu bozulan şirketlerin yatırımcıları korumak amacıyla daha sıkı kurallarla işlem gördüğü bir platform olarak biliniyor.

Hisseler üzerinde daha önce de Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında açığa satış ve kredili işlem yasağı bulunuyordu. Bu kısıtlamaların 25 Eylül'den 23 Ekim 2026 seans sonuna kadar süreceği duyurulmuştu. Şirketin ticari faaliyetlerini sürdürüp sürdüremeyeceği, komiser heyetinin hazırlayacağı raporlar neticesinde şekillenecek.