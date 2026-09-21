ÖNCE şunu söyleyeyim...

Alanya kamuoyunda son zamanlarda yüksek sesle konuşulan, toplumun hemen hemen her kesiminin ortak fikri haline gelen şöyle bir konu var...

"Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, hızla yaklaşmakta olan yerel seçimler öncesinde, ikinci kez aday olmak için çok istekli görünmüyor"...

Bu görüş ne kadar doğru, Osman Başkan gerçekten böyle mi düşünüyor, bunu net bir şekilde bilebilmek mümkün değil elbette...

Osman Başkan, net bir şekilde açıklama yapmadığı sürece bu konudaki görüşler, dedikodu ya da ne bileyim tahmin olarak kalmaya devam edecek...

Tam bu noktada şunu da vurgulamaktakda var...

70 küsur yıl sonra Alanya'da Osman Tarık Özçelik ile yerel seçim kazanan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya yöneticileri de Osman Başkan'ın adaylığı konusunda ısrarcı olacak gibi değiller...

Şöyle ki...

Eğer Osman Başkan aktif siyasete devam edip, yeniden aday olmayı hedefine koyarsa parti değiştirme ihtimali çok yüksek...

Şimdilik "Gündemimde öyle bir konu yok, işimize gücümüze bakıyoruz" dese de, olay adaylık kıvamına gelince bu konuyu da gündemine mecburen alacak...

ÖNEMLİ İSİMLER HAZIRLIK YAPIYOR

Osman Başkan'ın yeniden aday olma konusundaki bu isteksiz ya da kararsız tavrı, bazı isimlerin iştahını kabartmıyor değil..

Hedeflerine Alanya Belediye Başkanlığını koymuş olan ve bu konuda çok istekli davranan bazı önemli isimler, şİmdiden altyapı oluşturma çalışmalarına başladılar...

Tarihinde Alanya'da hiç yerel seçim kazanamamış olan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), cephesi, misal...

Seçim dönemiden en doğru adayla sahaya inebilmek adına şimdiden ince eleyip, sık dokumaya başladılar...

Ve bu sefer işi çok sıkı tutacalar gibi görünüyor...

Adem Murat Yücel ile Alanya'da 10 yıl iktidarda kalmış olan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) cephesi, misal..

İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan liderliğinde çalışmalarına tam gaz devam ediyorlar...

Seçimler iddialı girmeyi hedefleyen İYİ Parti de öyle...

Kulağıma gelen bilgilere göre, Alanya kamuoyu tarafından yakından tanınan ancak aktif siyasete çok fazla bulaşmamış bir isim üzerinde yoğunlaşmaya başlamış...

Peki, madalyonun diğer yüzüne bakalım...

Osman Başkan, "Yeniden aday olacağım" derse durum ne olur?..

İşte o zaman çarşı biraz karışır...

Başta CHP ve Yeni Parti olmak üzere Alanya siyasetinde dengeler değişir...

Son tahlilde Alanya'yı şenlikli bir yerel seçim süreci bekliyor...

Şahsım olarak, sabırsızlıkla bekliyorum doğrusu...

Her neyse, zamanı gelince kimin ne yapacağını hep birlikte göreceğiz...

Nokta...

İYİ Parti Alanya'dan Aksaray'a çıkarma

HEM genel hem de yerel seçimlere iddialı bir şekilde hazırlanan İYİ Parti, ülke genelinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor...

Bu kapsamda sahaya inen Genel Başkan Musavat Dervişoğlu, geçtiğimiz günlerde Aksaray'da miting düzenledi...

Ülkenin her köşesinden mitinge katılan partililer arasında Alanya İlçe Teşkilatı yöneticileri de vardı...

İlçe Başkanı Hilmi Er liderliğinde Aksaray'a akan partililer, mitinge katılarak destek oldular...

Mitingle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan İlçe Başkanı Hilmi Er, oldukça iddialı ifadeler kullandı...

Dedi ki...

"İYİ ki İYİ Parti var...

Bugün de haksızlığa, adaletsizliğe ve hukuksuzluğa karşı Aksaray meydanında bayrak açtık...

Mitinge katılan on binler Türk Milleti'nin yalnız ve sahipsiz olmadığını bir kez daha gösterdi"...

Hilmi Başan, ekibiyle birlikte gerçekten çok ama çok çalışıyor...

Elinden gelenin fazlasını yapmaya gayret gösteriyor...

Bunun karşılığını da en azından Alanya'da alacaktır hiç kuşkusuz...

Nokta...

Mustafa Tuna arayı açmaya başladı

ALANYA Ticaret veSanayi Odası (ALTSO) seçimleri öncesinde sahaya inen adaylar çalışmalarına aralıksız devam ederken, Mustafa Tuna arayı her geçen gün açıyor...

Ziyaretlerini tam gaz sürdüren Tuna, geçtiğimiz günlerde İnşaat Mühendisleri ile buluştu...

Tuna, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı...

"Çalışma ekibimizle birlikte TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Alanya Temsilciliği’ni ziyaret ederek, Alanya Temsilcisi Sayın Emrah Yılmaz ve Yönetimi ile bir araya geldik...

Görüşmemizde inşaat sektörünün güncel ihtiyaçları, meslek mensuplarımızın beklentileri ve Alanya’nın yapılaşma sürecine dair değerlendirmelerde bulunduk...

Kentimizin geleceğini ilgilendiren konularda, ilgili meslek odalarının görüşlerini dinlemeyi ve ortak aklı önemsemeyi sürdüreceğiz...

Nazik ev sahipliği ve kıymetli görüşleri için Sayın Emrah Yılmaz’a ve Yönetimine teşekkür ediyorum"...

Seçimlerin en iddialı ve en şanslı adayı olarak gösterilen Mustafa Tuna'nın ipi farklı şekilde göğüsleyeceğine inanların sayısı da her geçen gün artıyor...

Nokta...

Joao Pereira çok iyi gidiyor

SÜPER Lig'de Alanya'yı başarıyla temsil eden Alanyaspor, ligin ilk haftalarında aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekerken, üst sıralara tırmanışını devam ettiriyor...

Takımı yakından tanıyan ve gerek yönetim, gerekse futbolcularla uyum içinde çalışan Teknik Direktör Joao Pereira'nın bu başarıda katkısı oldukça fazla...

Türkiye'de daha önce Trabzonspor forması giymiş ve ülkemizde yakından tanınan bir isim olan başarılı teknik adam, her maça üç puan paralası ile çıktıklarını vurguladı...

Taraftarların gönlünde taht kuran Portekizli Joao Pereira, elindeki malzemeyi en iyi ve en verimli şekilde kullanmasını da çok iyi biliyor...

Alanya adına başarılarının devamını dileyelim...

Nokta...

GÜNÜN KARNESİ

1998 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olan, 2001 yılında Burdur İl Vaizi olarak memuriyet hayatına adım atan, 2002-2005 yılları arası Konya Selçuk Eğitim Merkezi'nde İhtisas eğitimini tamamlayan ve aynı yıl Alanya İlçe Vaizliği görevine atanan, 28 Temmuz 2025 tarihinde Alanya İlçe Müftüsü olarak göreve başlayan, kamuoyu tarafından sevilen ve sayılan isimlerin başında gelen Mehmet Seven'e...

ÇOK YILDIZLI PEKİYİ