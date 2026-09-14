ALANYA gündeminin son günlerdeki en önemli konusu Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) seçimleri...

10 Ekim'de yapılacak seçimler için geri sayım devam ederken heyecan da gittikçe artıyor...

Bugüne kadar başkan adayı olduğunu resmen açıklayan iki isim var...

Üçüncü bir isim çıkmayacak gibi görünüyor...

Üçüncü aday olarak kulislerde ismi konuşulan Alanyaspor Başkan Yardımcısı ve Ponto MK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kuş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile son noktayı koydu...

Mehmet Kuş, ailesi ve ekibiyle birlikte Mustafa Tuna’yı destekleme kararı aldı...

ADAYLARLA İLGİLİ DÜŞÜNCELER

Resmen aday olan iki isimden birisi mevcut Başkan Eray Erdem...

Diğeri ise Mustafa Tuna...

ALTSO seçimleri ile ilgili sohbetlere kulak kabartmaya, adaylar ile ilgili yapılan yorumları takip etmeye ve seçim sonuçları ile ilgili görüş ve tahminler almaya devam ediyoruz...

Her ne kadar bariz üstünlük kuran bir isim ön plana çıkmasa da, adayların handikapları noktasından hareketle yorumların çeşitliliği artıyor...

Eray Erdem, misal...

Kamuoyunda en çok yapılan eleştirilerden birisi, tabana inemediği yönünde...

Yani...

Yanisi şu...

Eray Erdem, başkanlık yaptığı dört yıl içinde üyelerin tam anlamıyla yanında olmadı...

Dertleriyle dertlenmedi, sevinçlerini yüreğinde hissetmedi...

Bire bir sarılmadı, kucaklaşmadı..

Son zamanlarda seçim çalışmaları kapsamında yaptığı ziyaretleri, kucaklaşmaları, seçimsiz dönemde yeterince yapmadı...

ALTSO'yu hep yukarıdan yönetti..

Diğer taraftan, Eray Erdem'in asıl hedefinin Alanya'yı yönetmek olduğu, bunun için de ALTSO'yu basamak olarak kullanmaya çalıştığı ifade ediliyor...

Yani...

Yanisi şu...

Eray Erdem'in asıl hedefi, Alanya Belediye Başkanı olabilmek...

Yanlış anlaşılmasın sakın, eleştirmek için filan söylemiyorum bunu...

Sadece durum tespiti yapmaya çalışıyorum...

Ne demiş elleri öpülesice atalarımız...

"Her yiğidin gönlünde bir aslan yatar"...

Eray Erdem'in gönlünde yatan aslan eğer buysa, bizlere de saygı duymak düşer...

Gelelim Mustafa Tuna cephesine...

Tuna ve ekibi bu sefer gerçekten çok sıkı çalışıyor...

Uzun yıllardan beri Alanya ticaret hayatının merkezinde olan Tuna, sorunları çok iyi biliyor...

Çözüm yollarını da...

Her hangi başka bir hedef için ALTSO'yu basamak olarak kullanmak gibi niyeti hiç yok...

Tek derdi, Alanya ticaretine, ekonomisine ve iş dünyasına hizmet etmek...

Bu anlamda çok ama çok istekli...

"Hizmet aşkıyla yanıp tutuşmak" derler ya...

İşte tam da bu kıvamda...

Projeleri de öyle yabana atılacak cinsten değil...

Hepsi elle tutulur, gerçekçi ve gerekli projeler...

Alanya ekonomisinin gerçek ihtiyaçlarına yanıt verecek somut, uygulanabilir ve takip edilebilir projeler...

Son tahlilde, bu bilgiler ışığında şu soruyu soralım...

ALTSO seçimlerinde sandıktan nasıl bir sonuç çıkar?..

Ben az çok biliyorum da...

Sizce?..

Nokta...

Alanya yeni eğitim öğretim yılına hazır

2026-2027 eğitim öğretim yılı bugün itibarı ile start allrken, 249 okulda 64 bin 845, açık öğretimle birlikte toplam 75 bin 049 öğrenci ders başı yaptı...

Alanya'nın başarılı İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, geçtiğimiz günlerde bazı okulları ziyaret ederek, son hazırlıkları yerinde inceledi...

Bu kapsamda Şükrü Mülazımoğlu Ortaokulu'nu da ziyaret ederek 2026-2027 eğitim öğretim yılında okul idarecileri ve öğretmenlerle eğitim öğretime hazırlık ve planlama toplantısına katılan Yılmaz, Alanya'nın yeni eğitim öğretim yılına her anlamda hazır olduğunu ifade etti...

Yusuf Yılmaz, bu memlekette görevinin hakkını sonuna kadar veren, gece gündüz demeden çalışan başarılı bürokratların başında gelen bir isim...

Sorun yaratan değil, çözüm üreten bir yönetici...

Yusuf Yılmaz yönetimindeki Alanya eğitim camiası, bu yılı da en az sorunla va başarıyla atlatacaktır hiç kuşkusuz...

Yusuf Müdür nezdinde tüm camiaya hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum...

Nokta...

Didem Karagöz yeni yaşına girdi

ALANYA kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden birisi olan Mali Müşavir Didem Karagöz, geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutladı...

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Karagöz, şu ifadeleri kullandı...

"Heyecanla, mutlulukla ve tarifsiz duygularla tam yarım asra merhaba dedim...

Bugüne ne kadar anlam yüklediğimi bilen; bunu yüreklerinde hissederek günlerce düşünüp, ince ince planlayan ve bu güzel anları mümkün kılmak için emek veren herkese sonsuz teşekkür ederim...

Bazen insanın kalbine dokunmak için büyük sözlere gerek yoktur, bir düşünce, bir emek, küçük bir ayrıntı bile sevgiyi anlatmaya yeter...

Siz, bugün bana sevginizi en güzel haliyle hissettirdiniz, bunun benim için değeri, kelimelere sığmayacak kadar büyük...

Beni sevdiğinizi biliyorum ve inanın, duygularımız karşılıklı...

Yeni yaşım, yeni başlangıçlarım ve nice güzel anılarım için…

Hoş geldin 50"...

Tebrikler...

Nokta...

Şule Noyan'dan özverili çalışma

ALANYA'NIN sevilen isimlerinden Eczacı Serdar Noyan'ın eşi Şule Noyan, geçtiğimiz günlerde hem resim sergisini açtı hem de kitabını imzaladı...

Etkinliklere katılarak destek veren Ali Hancı, şu ifadeleri kullandı...

"Sanatın ve kültürün birleştirici gücüne inanıyoruz...

Şule Noyan’ın Alanya Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Aya’nın Kapıları” resim sergisi ve imza gününe katılarak, birbirinden değerli eserlerini yerinde inceleme fırsatı bulduk...

Sanata ve kültüre sunduğu kıymetli katkılar, özverili çalışmaları ve emekleri için Şule Noyan’a teşekkür ediyoruz...

Sanatın ışığında, kültürün birleştirici gücüyle nice güzel buluşmalara"…

Nokta...

GÜNÜN KARNESİ

ALANYA'DA turizm sektörünün gerçek anlamda emekçilerinden olan, uzun yıllardan beri içinde buluduğu sektörde halen yönetici olarak görev yapan, yurt dışı bağlantıları ile Alanya'ya yeni turistlerin gelmesine önemli katkılar sağlayan, başında bulunduğu turizm tesisinin gelişmesi anlamında yeniliklere imza atan, personeliyle kurduğu sağlıkı ilişkiler sayesinde hizmet kalitesinin artmasını ve müşteri memnuniyetinin doruk noktalara çıkmasını sağlayan Melissa Otel Genel Müdürü Sami Fidan'a...

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