Alanya’da geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavi gören radyocu Tarık Bayır, yaşamını yitirdi. Manavgat’ta uzun yıllar yerel radyolarda “Yolcu” adıyla program yapan Bayır’ın ölümü, ailesi ve sevenlerinin yanı sıra kendisini yayınlarından tanıyan dinleyicileri ile radyo camiasında üzüntüye neden oldu.

KAZA KONAKLI’DA MEYDANA GELDİ

Kaza, geçtiğimiz günlerde Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Motosiklet kazasında ağır yaralanan Tarık Bayır’a olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Bayır, ardından ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumunun ağır olması nedeniyle hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Bayır’ın yaşamını kurtarmak için müdahaleler sürdürüldü. Ancak Bayır, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

MANAVGAT’TA “YOLCU” OLARAK TANINIYORDU

Tarık Bayır, özellikle Manavgat’taki yerel radyo dinleyicilerinin yakından tanıdığı isimler arasında yer alıyordu. Uzun yıllar bölgedeki yerel radyolarda “Yolcu” adıyla program yapan Bayır, radyo yayınları aracılığıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Ölüm haberinin duyulmasının ardından Bayır’ı tanıyanlar ve yerel yayıncılık çevrelerinde büyük üzüntü yaşandı.