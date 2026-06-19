ALANYA'NIN her geçen gün biraz daha büyüyen en önemli sorunlarının başında trafik sorunu geldiğini sık sık vurguluyoruz...

Bir kere daha vurgulayalım...

Trafik sorununun yanı sıra otopark sorunu da katlanarak büyüyor...

Yol kenarları iki taraflı otopark olarak kullanılıyor...

Bu nedenle de trafik akışı sekteye uğruyor filan...

Bu sorunun tek çözümü yeni otopark alanları yaratmak...

Bunu bir kenara koyalım ve şöyle devam edelim...

KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUSU

Alanya'da hemen hemen her gün "Kentsel dönüşüm" adı altında eski bir bina yıkılıyor...

Yıkılan binaların yerine de kısa sürede yeni binalar yapılıyor...

Buraya kadar her şey normal...

Ancak...

Bir sorun bakalım, yeni yapılan binaların altında otoparklar var mı?...

Maalesef çoğunluğunda yok...

Yıkılan eski binaların yerine yapılan yeni binaların büyük çoğunluğu 1+1 daireler...

Bu nedenle eski binada atıyorum 10 tane daire varsa, yeni binadaki daire sayısı 15'e hatta 20'ye çıkıyor...

Peki, bu insanlar araçlarını nereye park edecekler?...

Bunu düşünen hiç kimse yok mu bu memlekette...

Her yeni binanın altına otopark yapma zorunluluğu neden getirilmez...

Neden?...

Bu sorunun yanıtını bilen varsa bana da söylesin lütfen...

Ya da bu durumun mantığını...

Ben anlayabilmiş değilim doğrusu...

TAKSİ ŞOFÖRLERİ İSYAN EDİYOR

Kendime ait aracım olmadığı için toplu ulaşımın yanı sıra zaman zaman taksi kullanıyorum...

Mahalledeki taksi şoförlerinin hemen hemen hepsi tanır beni...

Ne zaman taksiye binsem "Abi Alanya trafiğinin hali ne olacak" diye sorarlar...

Başkent Hastanesi'nin önündeki trafik ışıkları misal...

Gündüz saatlerinde oldukça uzun araç kuyruğu olur...

Yolun sağına park eden araçlar da trafiği tıkayınca bekle babam bekle...

Araç sürücüleri için resmen işkence...

Bildiğiniz işkence...

Hastane Kavşağı'ndaki trafik ışıkları misal..

Hem gidiş hem de geliş istikametinde ilerlemek çok zor...

Son tahlilde Alanya'da trafik ve otopark sorunu dediğim gibi her geçen büyüyor...

Hızla göç almaya devam eden Alanya, böyle giderse her anlamda "Yaşanılmaz bir kent" haline gelecek...

Daha doğrusu gelmek üzere...

Eli kulağında...

Nokta...

Mahmutlar'da laf değil icraat lazım

MAHMUTLAR Koruma ve Yaşatma Derneği (MAHKOD) Basın Sözcüsü, meslektaşımız Mesut İlhan'ın yaptığı bir paylaşım dikkatimi çekti...

Özetle şöyle dedi sevgili İlhan...

"Mahmutlar'da bulunan Kültür Merkezi ve Düğün salonu çürümeye terk edildi...

Önceki dönem Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından temeli atılan Mahmutlar Kültür Merkezi inşaatı, mevcut Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve yardımcısı Murat Levent Koçak tarafından defalarca Mahmutar'a müjde olarak açıklanmıştı...

Ancak MAHKOD tarafından Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak’a iki kere dosya verilmesine rağmen hiç bir girişim yapılmadı...

Ve bu duruma Mahmutlar halkı tepki göstermeye başladı...

Mahmutlar'a halk lokantası değil, gençlerin düğünlerini yapacağı salon gerekli...

Böyle düşünen Mahmutlar halkı, 'Sürekli kandırılıyoruz' diyerek sitem ediyor...

Mahmutlar'da yaşayan vatandaşlar laf değil icraat bekliyor"...

İcraat gerçekten önemli...

Nokta...

25 yıldır Alanya'ya turist getiriyorlar

BULGARİSTAN Tur Operatörü olan Orient 99'u bilmiyordum, doğrusu...

Ta ki, sevgili dostum Rafet Çetinkaya ile sohbet edene kadar...

Hani hep öyle olur ya, yine öyle oldu...

Sohbet esnasında laf lafı açtı...

"Alanya, turizm, turist" filan derken, sevgili dostum Rafet Çetinkaya, Orient 99 isimli bir turizm acentasından bahsetti...

Bulgaristan tur operatörü...

Yaklaşık 25 yıldır Alanya'ya turist getiriyorlarmış...

Dedi ki...

"Nisan ayından itibaren Ekim ayına kadar her hafta sonu ortalama 6 otobüs dolusu turist, onların sayesinde

Alanya'ya geliyor...

Yaklaşık 25 yıldır Sofya'dan Alanya'ya turist getiriyorlar...

Bulgaristan pazarının Alanya turizmine inanılmaz katkıları var...

Alanya'yı çok seviyorlar...

Alanya'yı sevenleri biz de çok seviyoruz elbette ve "İyi ki varsınız" diyoruz...

Nokta...

Alanya'da İhsan Tunç'lu geceler

ALANYA'NIN İskele bölgesinde hizmet veren Mektup Bar'da eğlencenin doruğa çıktığı geceler tam gaz devam ediyor...

Alanya sahnelerinin sevilen sanatçısı İhsan Tunç'un sahne aldığı Mektup Bar, her akşam büyük ilgi görürken, İhsan Tunç, güçlü sesi, güzel yorumu ve geniş repertuvarı ile fark yaratmaya devam ediyor...

Söylediği birbirinden güzel şarkı ve türkülerle dinleyenlerini mest eden İhsan Tunç, sevenlerine coşkulu ve eğlenceli akşamlar yaşatıyor...

İhsan Tunç'u dinleyebilmek için Mektup Bar'ı tercih edenler, "Sesiyle, yorumlarıyla ve mütevazi kişiliği ile ön plana çıkan sevgili İhsan Tunç'u dinlemek bizim içi gerçekten çok büyük ayrıcalık" şeklinde konuştular...

İhsan Tunç her anlamda gerçekten çok farklı...

Nokta...

GÜNÜN KARNESİ

"ÇOCUK yaşta" denilecek çağında gazetecilik mesleğine adım atan, omuzunda kamera, boynunda fotoğraf makinesi ile yıllarca haber peşinde koşan, "Gazetecilik ruhunu" iliklerine kadar hissederek yetişen, üstlendiği görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirerek hakkını teslim eden, mesleki sorunları çok iyi bildiği için meslektaşlarını anlayabilen ve adaletli olmaya özen gösteren, Basın İlan Kurumu (BİK) Antalya Bölge Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel'e...

ÇOK YILDIZLI PEKİYİ