Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre hafta sonunda Türkiye'nin büyük bölümünde az bulutlu ve açık hava beklenirken, kuzeydoğu illerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu'nun doğusunda ise yer yer kuvvetli rüzgâr ile kısa süreli fırtına bekleniyor.

YAĞIŞ KUZEYDOĞU İLLERİNDE GÖRÜLECEK

Tahminlere göre Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde, ayrıca Samsun'un iç kesimleri, Iğdır'ın güneyi ve Ağrı'nın doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Diğer bölgelerde ise havanın büyük ölçüde açık ve az bulutlu geçmesi öngörülüyor.

RÜZGÂR ZAMAN ZAMAN FIRTINA GÜCÜNE ULAŞABİLİR

Meteoroloji, özellikle Marmara genelinde, Kuzey Ege'de ve İç Anadolu'nun doğusunda kuzey yönlerden esecek rüzgârın saatte 30 ila 70 kilometre hıza ulaşabileceği uyarısında bulundu. Kuvvetli rüzgâr nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve benzeri olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

ANTALYA VE ALANYA'DA YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Antalya ve Alanya'da ise hafta sonunun büyük bölümünde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Bölgede sıcaklıklar yaz mevsimi değerlerini korurken, kıyı kesimlerinde rüzgârın genel olarak hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor. Bu nedenle Meteoroloji'nin kuvvetli rüzgâr uyarısı doğrudan Antalya kıyılarını kapsamıyor.

METEOROLOJİ'DEN TEDBİR ÇAĞRISI

Yetkililer, kuvvetli rüzgâr beklenen bölgelerde açık alanlarda bulunacak vatandaşların dikkatli davranmasını, sürücülerin özellikle yüksek araçlarla seyahat ederken yan rüzgâra karşı tedbir almasını öneriyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşanların da seralar ve hafif yapıların zarar görme ihtimaline karşı güncel meteorolojik uyarıları takip etmeleri isteniyor.