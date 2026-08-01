Milli Piyango tarafından düzenlenen 1 Ağustos 2026 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi tamamlandı. Bu haftaki çekilişte büyük ikramiye 507 milyon 322 bin 587 lira olarak açıklandı. Sonuçların duyurulmasının ardından Türkiye genelinde olduğu gibi Alanya ve Antalya'daki şans oyunu oyuncuları da kuponlarını kontrol etmeye başladı.

KAZANDIRAN NUMARALAR AÇIKLANDI

1 Ağustos 2026 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişinde belirlenen ana numaralar Milli Piyango'nun resmi sonuç ekranında yayımlandı. Çekilişe katılanlar, kuponlarındaki numaraları resmi sonuçlarla karşılaştırarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını sorgulayabiliyor.

İKRAMİYE DAĞILIMI BEKLENİYOR

Çekilişin tamamlanmasının ardından büyük ikramiyenin isabet edip etmediği, kaç kişiye çıktığı ve diğer ikramiye kategoralarına ilişkin dağılım tablosunun Milli Piyango tarafından resmi sonuç sistemi üzerinden paylaşılması bekleniyor. Kesin ikramiye bilgileri, resmi sonuç ekranında yer alan dağılım tablosuyla netleşecek.

SONUÇLAR NASIL SORGULANIYOR?

Oyuncular, kupon bilgilerini Milli Piyango'nun resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulayabiliyor. Sistem üzerinden ana numaraların yanı sıra Joker ve SüperStar sonuçları ile ikramiye durumu da görüntülenebiliyor.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri haftada üç gün, pazartesi, çarşamba ve cumartesi akşamları noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Büyük ikramiye devrettiğinde ödül tutarı hızla yükselirken, son aylarda çekilişlerde yüz milyonlarca lirayı aşan ikramiyeler açıklanmaya devam ediyor.