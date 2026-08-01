Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Antalya ve ilçelerinde bugün kavurucu sıcaklar etkili oluyor. Kent genelinde hissedilen sıcaklığın 47 dereceyi bulması beklenirken, gün içindeki en düşük sıcaklık 27 derece olarak öngörülüyor.

Nem oranının yüzde 37 ile yüzde 66 arasında değişeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise saatte 34 kilometre hıza kadar ulaşması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Alanya, Kumluca ve Kaş gibi ilçelerde meydana gelen orman yangınlarının ardından, bu meteorolojik şartlar riskleri yeniden gündeme getirdi. Düşük nem, şiddetli rüzgar ve aşırı sıcakların birleşmesi, alevlerin hızla yayılmasına zemin hazırlıyor.

YANGIN RİSKİNE KARŞI HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları yaz dönemi boyunca tedbirli olmaya çağırıyor. Ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, anız ve bahçe atıklarının imha edilmemesi büyük önem taşıyor. Doğaya atılan küçük bir sigara izmariti bile rüzgarın saatte 34 kilometreyi bulan hızıyla saniyeler içinde büyük bir felakete dönüşebiliyor. Herhangi bir duman fark edildiğinde zaman kaybedilmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi gerekiyor.

SICAK ÇARPMASINDAN NASIL KORUNABİLİRİZ?

Uzmanlar, güneş ışınlarının yeryüzüne en dik açıyla ulaştığı 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli olunması gerektiğini bildirdi. Özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik rahatsızlığı bulunanların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları tavsiye ediliyor. Açık havada çalışmak zorunda olanların ise bol sıvı tüketmesi ve güneş koruyucu ekipman kullanması hayati önem taşıyor.

Antalya'nın en sıcak günlerinden birinin yaşandığı bu süreçte, yetkililerin resmi uyarılarına harfiyen uyulması hem halk sağlığı hem de orman varlıklarının korunması için kritik bir rol oynuyor.