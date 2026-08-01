Altın fiyatlarında yön arayışı sürerken hem küresel ekonomideki gelişmeler hem de merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler yatırımcıların odağında yer alıyor. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) adımları, gram altın ve ons altın fiyatlarının seyrinde etkili olmaya devam ediyor.

FAİZ BEKLENTİLERİ ALTIN FİYATLARINI ETKİLİYOR

Altın, faiz getirisi olmayan bir yatırım aracı olduğu için küresel faiz beklentilerindeki değişimlerden doğrudan etkileniyor. Faizlerin yüksek seviyelerde kalacağı beklentisi altın üzerinde baskı oluşturabilirken, olası faiz indirimleri ise güvenli liman talebini destekleyebiliyor. Bu nedenle yatırımcılar Fed'in açıklamalarını ve ekonomik verileri yakından izliyor.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN TALEBİ SÜRÜYOR

Son yıllarda birçok merkez bankası rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla altın alımlarını artırdı. TCMB de rezerv yönetiminde altını stratejik bir varlık olarak değerlendirmeyi sürdürüyor. Banka, yayımladığı Finansal İstikrar Raporu'nda altının rezerv yönetimi ve finansal istikrar açısından önemli bir araç olmaya devam ettiğini vurguluyor.

TÜRKİYE'DE YATIRIMCININ İLGİSİ DEVAM EDİYOR

Türkiye'de yüksek enflasyon, döviz kuru beklentileri ve küresel belirsizlikler nedeniyle altın, tasarruf sahiplerinin en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında bulunuyor. TCMB'nin hanehalkı beklenti araştırmalarında da yatırım tercihlerinde altının ilk sıralarda yer aldığı görülüyor.

ANTALYA VE ALANYA'DA KUYUMCU PİYASASI DA ETKİLENİYOR

Altın fiyatlarındaki günlük hareketlilik, Alanya ve Antalya'daki kuyumcularda da yakından takip ediliyor. Yaz sezonunda düğünlerin artmasıyla birlikte fiziki altın talebinde dönemsel hareketlilik yaşanırken, fiyatlardaki dalgalanmalar hem yatırım hem de takı alışverişi yapan vatandaşların kararlarını etkileyebiliyor.

UZMANLAR TEMKİNLİ OLUNMASINI ÖNERİYOR

Ekonomistler, altın fiyatlarının kısa vadede jeopolitik gelişmeler, enflasyon verileri ve merkez bankalarının açıklamalarına bağlı olarak dalgalanabileceğine işaret ediyor. Uzmanlar, yatırım kararlarının yalnızca günlük fiyat hareketlerine göre değil, risk profili ve uzun vadeli hedefler dikkate alınarak verilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu haber yatırım tavsiyesi niteliği taşımıyor.