Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, katıldığı bir yayın programında ilçenin mali tablosundaki güncel gelişmeleri paylaştı. Yaklaşık 2,5 yıllık görev süresi boyunca uygulanan mali disiplin sayesinde, geçmiş dönemden kalan 155 milyon liralık borcun tamamen ödendiği ve belediye bütçesinin rekor seviyeye ulaştığı bildirildi.

Özgür Masa programında Ergin Çevik'in sorularını yanıtlayan Yıldırım, göreve geldiklerinde 339 milyon lira olan bütçeyi 2 milyar 300 milyon lira seviyesine taşıdıklarını aktardı. Güncel durum itibarıyla Aksu Belediyesi'nin hiçbir resmi kurum veya kuruluşa borcunun kalmadığı ifade edildi.

KAMU KAYNAKLARI HALKA YÖNLENDİRİLDİ

Bütçede sağlanan bu devasa artışın temelinde şeffaf yönetim ve tasarruf tedbirlerinin yattığını savunan Yıldırım, kaynakların etkin kullanımına dikkat çekti. Geçmişte farklı alanlara aktarıldığı öne sürülen kamu kaynaklarının artık doğrudan ilçe halkına hizmet olarak döndüğünü belirten başkan, paranın artık birilerini zengin etmek için değil, millete hizmet amacıyla kullanıldığını vurguladı.

ANTALYA İLÇELERİ ARASINDAKİ MALİ PERFORMANS NASIL?

Yaklaşık iki buçuk yıl içinde bütçenin yedi kata yakın bir oranda büyümesi, Antalya genelindeki ilçe belediyeleri arasında dikkat çeken bir mali performans olarak öne çıkıyor. Yıldırım'ın açıklamalarına göre, Aksu Belediyesi ulaştığı 2 milyar 300 milyon liralık hacimle, bölgede bütçesini en hızlı artıran yerel yönetimlerden biri konumunda bulunuyor. Bu ölçekteki bir bütçe artışı, yerel yönetimlerin artan maliyetler karşısında altyapı ve üstyapı yatırımı yapabilme kapasitesini doğrudan güçlendiriyor.

Elde edilen tablonun dürüst yönetim anlayışının somut bir sonucu olduğunu vurgulayan İsa Yıldırım, vatandaşın her kuruşunu belediye kasasında koruma gayretinde olduklarını dile getirdi. Başkan Yıldırım, önümüzdeki süreçte de mali yapıyı güçlü tutarak Aksu genelindeki hizmet yatırımlarını artırarak sürdüreceklerini sözlerine ekledi.