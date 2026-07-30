YAZ mevsimi birçok kişi için hareketlenme zamanıdır. Kış aylarında ertelenen yürüyüşler, koşular, bisiklet turları ve açık hava egzersizleri havaların ısınmasıyla yeniden hayatımıza girer. Oysa yaz aylarında egzersiz yaparken en sık yapılan hata, sıcak havanın vücudumuz üzerindeki etkisini hafife almaktır. Fiziksel aktivite sağlığımız için vazgeçilmezdir; ancak uygun koşullarda yapılmadığında ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Yaz aylarında en sık duyduğum cümlelerden biri şudur: “Spor yapıyordum, bir anda başım döndü.” Çoğu zaman bunun nedeni kondisyon eksikliği değil, sıcaklığın vücut üzerindeki olumsuz etkileridir.

Egzersiz sırasında kaslarımız çalışırken enerji üretir ve bu süreçte doğal olarak ısı açığa çıkar. Vücudumuz bu fazla ısıyı terleme yoluyla uzaklaştırmaya çalışır. Ancak hava sıcaklığı yükseldiğinde ve özellikle nem oranı arttığında bu doğal soğutma sistemi yeterince etkili çalışamaz. Sonuç olarak vücut ısısı yükselir, performans düşer ve sağlık riskleri artar.

DOĞRU ZAMANLAMA

Yaz aylarında spor yapmanın ilk kuralı doğru zamanı seçmektir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık havada egzersiz yapmak mümkün olduğunca tercih edilmemelidir. Sabah erken saatler veya gün batımına yakın zaman dilimleri hem daha güvenli hem de daha verimlidir. Aynı egzersizi daha düşük sıcaklıkta yapmak, hem daha az yorulmanızı sağlar hem de kalbinize gereksiz yük binmesini önler.

SIVI TÜKETİMİ ÖNEMLİ

Bir diğer önemli konu ise sıvı tüketimidir. Vücudumuz terleme yoluyla yalnızca su değil, sodyum ve potasyum gibi önemli mineralleri de kaybeder. Ne yazık ki birçok kişi susamayı sıvı ihtiyacının göstergesi olarak kabul eder. Oysa susamaya başladığınızda vücudunuz zaten belirli bir miktarda su kaybetmiş demektir. Bu nedenle egzersiz öncesinde yeterli miktarda su içilmeli, egzersiz sırasında düzenli aralıklarla sıvı alınmalı ve egzersiz sonrasında kaybedilen sıvı mutlaka yerine konmalıdır.

KIYAFET SEÇİMİ

Kıyafet seçimi de düşündüğümüzden çok daha önemlidir. Açık renkli, hafif ve nefes alabilen spor kıyafetleri vücudun serin kalmasına yardımcı olur. Koyu renkli ve kalın kıyafetler ise güneş ışığını daha fazla çekerek vücut sıcaklığını artırabilir. Şapka kullanmak, güneş gözlüğü takmak ve uygun faktörlü güneş koruyucu kullanmak da özellikle uzun süre dışarıda kalan kişiler için ihmal edilmemesi gereken basit ama etkili önlemlerdir.

Egzersiz sırasında vücudun verdiği sinyalleri dinlemek hayati önem taşır. Baş dönmesi, mide bulantısı, kas krampları, yoğun halsizlik, çarpıntı, görme bulanıklığı veya dikkat dağınıklığı gibi belirtiler normal kabul edilmemelidir. Bu belirtiler sıcak bitkinliğinin habercisi olabilir. Böyle bir durumda egzersiz derhal bırakılmalı, gölge veya serin bir ortama geçilmeli, sıvı desteği sağlanmalı ve şikâyetler düzelmiyorsa vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Özellikle bilinç değişikliği ile seyreden sıcak çarpması acil tedavi gerektiren ciddi bir tablodur.

Yaz aylarında yoğun egzersiz planlayanların antrenmanlarını kademeli olarak artırmaları gerekir. Tatil öncesinde hiç spor yapmayan bir kişinin sıcak havada uzun mesafe koşmaya çalışması veya saatlerce bisiklet sürmesi sakatlanma riskini artırdığı gibi kalp ve dolaşım sistemi üzerinde de ciddi yük oluşturabilir. Vücudun sıcak ortama uyum sağlaması zaman ister. Bu nedenle süre ve yoğunluk yavaş yavaş artırılmalıdır.

Çocuklar, ileri yaştaki bireyler, kalp-damar hastaları, yüksek tansiyonu bulunanlar, diyabet hastaları ve fazla kilolu kişiler sıcak havalarda daha dikkatli olmalıdır. Bu gruplarda sıvı kaybı daha hızlı gelişebilir ve sıcaklığa bağlı komplikasyonlar daha ağır seyredebilir.

Egzersiz bittikten sonra yapılan soğuma hareketleri de en az ısınma kadar önemlidir. Hafif tempolu yürüyüş ve germe egzersizleri kalp atım hızının kontrollü şekilde normale dönmesini sağlar. Sonrasında su tüketmek ve dengeli bir öğünle enerji depolarını yenilemek iyileşme sürecini hızlandıracaktır.

Yaz sıcakları egzersiz yapmaya engel değildir. Aksine doğru planlandığında açık havada yapılan fiziksel aktiviteler hem bedenimize hem de ruh sağlığımıza önemli katkılar sağlar. Önemli olan, vücudumuzun sınırlarını bilmek, doğanın koşullarına uyum sağlamak ve sağlığımızı riske atmadan hareket etmektir. Unutmayalım; sporun amacı kendimizi tüketmek değil, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmektir. Sağlıklı yaşam, bilinçli hareketle başlar.

Yaz aylarının tadını çıkarırken sağlığımızı ikinci plana atmamalıyız. Egzersiz, doğru zamanda, doğru koşullarda ve bilinçli yapıldığında yaşam kalitemizi artıran en güçlü ilaçlardan biridir. Vücudunuzun verdiği mesajları dinleyin, sıcak havayı hafife almayın ve hareket etmeyi güvenli alışkanlıklarla birleştirin. Çünkü sağlıklı bir yaşam, küçük ama doğru tercihlerle başlar.

Sağlıklı kalın, hareketten vazgeçmeyin.

