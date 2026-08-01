Antalya ve Alanya'da 47 derecelik sıcaklık alarmı

31 Temmuz On Numara sonuçları açıklandı!

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Alanya'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi olduğu değerlendirilen kadın Ş.Y. (46), Edirne'den Avrupa'ya kaçacağı istihbaratının alınması ve hakkında yakalama kararı çıkması üzerine, Alanya polis ekipleri tarafından ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.

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