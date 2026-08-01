Alanya'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi olduğu değerlendirilen kadın Ş.Y. (46), Edirne'den Avrupa'ya kaçacağı istihbaratının alınması ve hakkında yakalama kararı çıkması üzerine, Alanya polis ekipleri tarafından ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Adliye'ye sevk edilen şüpheli, Savcılıkta ifadesi alındıktan sonra Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesine çıkarıldı. Yaklaşık 30 dakika süren ifadesinin ardından tutuklanan Ş.Y., Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Muhabir: MEHMET AL