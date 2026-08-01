Alanya'nın Oba Mahallesi'nde bulunan Mesut Otel önünde meydana gelen trafik kazasında, iddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızına ticari taksi çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından anne ve kızı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Olayın, sürücü beyanları, görgü tanıklarının ifadeleri ve varsa çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesiyle netlik kazanması bekleniyor. Soruşturma sürüyor.

YOĞUN TRAFİĞİN BULUNDUĞU GÜZERGÂH

Oba Sahil Yolu, özellikle turizm sezonunda hem araç hem de yaya hareketliliğinin arttığı güzergâhlar arasında yer alıyor. Bölgede oteller, işletmeler ve sahile geçiş noktalarının yoğunluğu nedeniyle günün farklı saatlerinde yaya geçişleri sık yaşanıyor. Geçmişte de bu güzergahta çeşitli trafik kazaları meydana gelirken, yetkililer sürücülerin hız limitlerine uyması ve yayaların kontrollü geçiş yapması konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor.

Yetkililer, kazaya ilişkin teknik incelemenin tamamlanmasının ardından olayın oluş şeklinin netleşeceğini belirtti.