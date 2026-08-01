Alanya'da son dönemde yaşanan orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi. Kentin Tepe Mahallesi sınırlarında yükselen dumanlar ekipleri alarm durumuna geçirdi. Yangının yayılmasını önlemek amacıyla bölgeye karadan ve havadan çok sayıda söndürme ekibi yönlendirildi.

ALEVLERLE ZAMANLA YARIŞ

Hızlı müdahale için harekete geçen ekipler, yangın bölgesine adeta çıkarma yaptı. Bölgedeki alevlere havadan 3 helikopter ve 2 uçakla yoğun bir müdahale gerçekleştirilirken; karadan ise 16 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracı alevlerin önünü kesmek için seferber oldu.

KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR

Yapılan resmi açıklamada; çok sayıda teknik personel ve yangın işçisinin katıldığı operasyonun hızlı ve etkin şekilde sürdürüldüğü vurgulandı. Söndürme ekiplerinin, yangını en kısa süre içinde kontrol altına almak için sahadaki çalışmalarına kesintisiz devam ettiği bildirildi.